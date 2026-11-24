तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई के साथ जुड़ने के मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना जवाब सौंप दिया है. बागी सांसदों ने पार्टी छोड़ने के फैसले का बचाव करते हुए दावा किया है कि उन्होंने सभी संसदीय और संवैधानिक नियमों का पालन किया है. एनसीपीआई की संसदीय अध्यक्ष काकोली घोष दस्तीदार ने मंगलवार (24 नवंबर) को इस मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी.

काकोली घोष ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'हमने लोकसभा अध्यक्ष को अपना जवाब सौंप दिया है और एनसीपीआई में शामिल होने के अपने फैसले का बचाव किया है.' लोकसभा सचिवालय ने बागी सांसदों को जवाब देने के लिए निश्चित समय बताया था. उन्होंने यह जवाब तय की गई समय-सीमा के आखिरी दिन सौंपा है.

हर सांसद ने दिया अलग-अलग जवाब

दरअसल, दलबदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर ओम बिरला ने नोटिस जारी किए थे, जिस पर उन्हें जवाब देना था. अहम बात यह भी है कि सभी सांसदों ने अलग-अलग जवाब भेजे हैं. हर सांसद का जवाब 17 से 18 पन्ना का है.

क्या है पूरा मामला

टीएमसी के 20 बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही थी. इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास याचिकाएं दायर की गई थीं. इनमें दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी. ओम बिरला ने याचिकाएं मिलने के बाद नोटिस जारी किया था और उनका पक्ष जानना चाहा. अब बागी सांसदों ने उन्हें जवाब सौंप दिया है.

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