Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और असम में भी काफी मुस्लिम आबादी।

Muslim Population In India: हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने दुनियाभर की आबादी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया था. इस रिपोर्ट में बताया था कि साल 2070 तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी. उस वक्त भारत का पड़ोसी मुल्क इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़कर दुनिया में टॉप मुस्लिम आबादी वाला देश कहलाएगा. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में इस वक्त किस राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और वहां पर हिंदू-मुस्लिम आबादी का क्या अनुपात है? आइए इस बारे में आंकड़े समेत विस्तार से समझ लेते हैं.

2070 तक भारत में मुस्लिमों का कितना होगा अनुपात?

विभिन्न अनुमानों और रिपोर्टों के अनुसार इस वक्त भारत में कुल मुस्लिम आबादी 20 से 23 करोड़ के आसपास है. यानि देश में इनका अनुपात 14.5% से 15% के आसपास है. वहीं साल 2011 की जनगणना बताती है कि उस वक्त इनकी संख्या 17.22 करोड़ यानि 14.23% के आसपास थी. वहीं 2020 में यह आंकड़ा 21.3 करोड़ यानि 15% था जो कि साल 2070 तक बढ़कर 33.4 करोड़ 20% तक पहुंचने का अनुमान है.

देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्य

स्टेट वाइज नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या रहती है. 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यहां 3.85 करोड़ मुसलमान हैं. राज्य में इनका अनुपात 19.26% बताया जाता है. यहां कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनजर, मुरादाबाद और वाराणसी जैसे शहरों में इनकी आबादी सबसे अधिक है.

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दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का नाम है. यहां 2.47 करोड़ (27.01%) करोड़ मुसलमान रहते हैं. बांग्लादेश से निकटता की वजह से यहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना व मालदा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है.

बिहार में मुसलमानों का अनुपात 1.76 करोड़ (16.87%) है. यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम सीमांचल क्षेत्र के जिलों में रहते हैं. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो किशनगंज में इनकी सबसे ज्यादा आबादी है. इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया, अररिया और दरभंगा में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं.

महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ (11.54%) मुसलमान रहते हैं. मुंबई महानगर क्षेत्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में इनकी संख्या ज्यादा है.

असम में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है. यहां 1.07 करोड़ (34.22%) मुस्लिम रहते हैं. असम के सिलचर, जोरहाट, गुवाहाटी, धुबरी, बोंगाइगांव और कोकराझार जैसे शहरों में मुसलमान समुदाय का आंकड़ा ज्यादा बताते हैं.

उत्तर-प्रदेश में हिंदू-मुस्लिम का प्रतिशत कितना?

वैसे तो उत्तर प्रदेश में गर धर्म, जाति, संस्कृति और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हिंदू और मुस्लिमों की होती है. 2011 की जनगणना का डेटा अगर देखें तो यूपी में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत 79.73% और मुस्लिमों का 19.26% है. यह रेश्यू 4.14:1 का है. बाकी 1.01% सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्म के लोग शामिल हैं.

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