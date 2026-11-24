What is Beaver Moon: खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आज की रात बेहद खास होने जा रही है. आज 24 नवंबर 2026 को आसमान में साल के सबसे आकर्षक पूर्ण चंद्रमा का नजारा दिखाई देगा, जिसे दुनिया भर में बीवर मून के नाम से जाना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार, यह पूर्ण चंद्रमा शाम 14:53 GMT यानी भारतीय समयानुसार आज रात 8 बजकर 23 मिनट पर अपनी चरम चमक पर होगा. खास बात यह है कि इस बार का बीवर मून एक सुपरमून भी है, जो लगातार आने वाले चार सुपरमून की श्रृंखला का पहला चंद्रमा है.

क्या है बीवर मून नाम के पीछे का असली मतलब?

नवंबर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को बीवर मून कहने की परंपरा उत्तरी अमेरिका की प्राचीन जनजातियों और पुराने पंचांगों से जुड़ी हुई है. साल के इस समय उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की सर्दी शुरू होने वाली होती है. इस दौरान बीवर सर्दियों के लंबे महीनों से पहले अपने बिलों और बांधों को मजबूत करने और भोजन जमा करने में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं. इसके अलावा, ऐतिहासिक रूप से यह वह समय भी था जब पानी के जमने से पहले शिकारी बीवर के गर्म फर के लिए जाल बिछाते थे. इसी मौसमी गतिविधि के कारण नवंबर के पूरे चांद को बीवर मून नाम दिया गया, जबकि कुछ जगहों पर इसे फ्रॉस्ट मून या फ्रीजिंग मून भी कहा जाता है.

सुपरमून होने की वजह से दिखेगा ज्यादा बड़ा और चमकीला

नासा के अनुसार, जब पूर्णिमा का चांद अपनी अंडाकार कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है, तो उसे सुपरमून कहा जाता है. आज की रात चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होगा, जिसके कारण यह साल के सबसे छोटे पूर्ण चंद्रमा की तुलना में करीब 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देगा. सूर्यास्त के ठीक बाद जब चांद क्षितिज के करीब उगता है, तो मून इल्यूजन नाम के प्रकाश प्रभाव के कारण यह अपनी वास्तविक आकार से भी कहीं अधिक विशाल और हल्का नारंगी या सुनहरा नजर आता है.

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कैसे और कब देख सकते हैं यह अद्भुत खगोलीय घटना?

इस दुर्लभ खगोलीय नजारे को देखने के लिए किसी खास टेलीस्कोप या चश्मे की जरूरत नहीं है, इसे नंगी आंखों से बिल्कुल साफ देखा जा सकता है. भारत में सूर्यास्त के बाद पूर्व दिशा की ओर देखने पर यह चमकदार चांद आसानी से नजर आएगा. यदि आप ऊंची इमारतों और शहर की तेज रोशनी से दूर किसी खुली जगह से इसे देखेंगे, तो चांद की सतह पर मौजूद गड्ढों और आकृतियों की स्पष्ट झलक भी देखने को मिल सकती है.

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