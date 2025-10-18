हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Elections 2025: एक पार्टी में कितने होते हैं स्टार प्रचारक, क्या इन्हें अलग से सैलरी देते हैं राजनीतिक दल?

Bihar Elections 2025: एक पार्टी में कितने होते हैं स्टार प्रचारक, क्या इन्हें अलग से सैलरी देते हैं राजनीतिक दल?

Bihar Elections 2025: बिहार में चुनावों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. आज हम जानेंगे कि एक राजनीतिक दल के पास कितने स्टार प्रचारक होते हैं और क्या उन्हें उनके काम के लिए वेतन दिया जाता है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Elections 2025: बिहार आगामी चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ है. राजनीतिक दल अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए तैनात कर रहे हैं. यह प्रमुख हस्तियां जिन्हें स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है मतदाताओं को आकर्षित करने और पार्टी की पहुंच को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि एक राजनीतिक दल के पास कितने स्टार प्रचारक होते हैं और क्या उन्हें उनके काम के लिए कोई अलग से वेतन मिलता है? आइए जानते हैं.

स्टार प्रचारकों की संख्या 

भारतीय चुनाव आयोग किसी भी दल के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्टार प्रचारकों की संख्या को काफी ज्यादा सख्ती से नियंत्रित करता है. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है. इसी के साथ गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं. पार्टी को चुनाव अधिसूचना के 7 दिनों के अंदर इन स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को देनी होती है. 

वेतन और बाकी वित्तीय फायदे 

आम धारणा के विपरीत स्टार प्रचारकों को चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता. इन प्रचारकों के यात्रा और रसद संबंधी सभी खर्च राजनीतिक दल के खर्च में शामिल होते हैं ना कि किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के. 

खर्चो का आवंटन 

वैसे तो स्टार प्रचारक का खर्च आमतौर पर पार्टी ही संभालती है लेकिन इसमें एक अपवाद भी है. यदि कोई भी प्रचारक किसी खास उम्मीदवार पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है या फिर उसके साथ मंच साझा करता है तो संबंधित खर्च उसी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में ही गिने जाते हैं. इसी तरह यदि कोई स्टार प्रचारक अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने वाला उम्मीदवार भी है तो भी सभी खर्च उसके व्यक्तिगत खाते में जोड़ दिए जाते हैं और उसे स्टार प्रचारक होने का कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिलता. 

चुनाव नियमों का पालन 

स्टार प्रचारक आचार संहिता से बंधे हुए होते हैं. किसी भी तरह का उल्लंघन उनकी स्थिति के रद्द होने का कारण बन सकता है. इसके अलावा चुनाव आयोग स्टार प्रचारक सूची में सिर्फ मृत्यु की स्थिति में या किसी सदस्य के पार्टी छोड़ने पर ही बदलाव की अनुमति देता है. स्टार प्रचारक सिर्फ राजनीतिक हस्तियां ही नहीं होते वह रणनीतिक संपत्ति भी होते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में कहां है ब्रह्मोस की फैक्टरी, जहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 18 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Star Campaigners Election Commission India Political Campaign Expenses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
बॉलीवुड
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
Rohit Sharma Property: देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
हेल्थ
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget