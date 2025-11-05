हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Election 2025: मतदान से पहले क्या-क्या हो जाता है बैन, नियम न मानने पर कितनी हो सकती है सजा?

Bihar Election 2025: मतदान से पहले क्या-क्या हो जाता है बैन, नियम न मानने पर कितनी हो सकती है सजा?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर सख्त रोक लगने जा रही है. चलिए जानें कि इस दौरान क्या-क्या बैन रहेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की सुरगर्मी अपने अंतिम पड़ाव पर है. जैसे ही प्रचार के आखिरी घंटे करीब आए, चुनाव आयोग की ओर से Representation of the People Act, 1951 की धारा 126 लागू हो गई. इसका मतलब साफ है कि मतदान से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने तक राज्य में कोई भी चुनावी प्रचार, जुलूस, जनसभा या चुनावी सामग्री का प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. आइए जानें कि इस दौरान क्या-क्या बैन रहेगा और नियम न मानने पर कितनी सजा है.

धारा 126 क्या है?

Representation of the People Act, 1951 के सेक्शन 126(1)(B) के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने तक किसी भी प्रकार का चुनावी मैटर जनता तक पहुंचाना प्रतिबंधित है. इलेक्शन मैटर वह सामग्री है, जो मतदाता को प्रभावित करने या चुनाव परिणाम पर असर डालने की कोशिश करे.

कानून का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई

  • नियम न मानने पर अधिकतम दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
  • धारा 126 लागू होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकता है.
  • लाउडस्पीकर या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा.
  • टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर चुनावी सामग्री का प्रसारण बंद रहेगा.
  • मतदान समाप्त होने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा.
  • मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती रहती है.
  • धारा 126 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पूरी तरह लागू होती है.
  • मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर चुनाव सामग्री का प्रसारण प्रतिबंधित होगा.
  • इंटरनेट, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, FM चैनल और सिनेमा में कोई चुनावी सामग्री दिखाई नहीं जा सकेगी.
  • प्रिंट मीडिया में भी चुनावी विज्ञापन केवल पूर्व-प्रमाणीकरण के बाद ही प्रकाशित हो सकते हैं.

चुनावी सामग्री और मीडिया पर नियंत्रण

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X, Facebook, YouTube, WhatsApp) पर किसी भी तरह की चुनावी सामग्री या विज्ञापन दिखाना प्रतिबंधित है. प्रिंट मीडिया में चुनावी विज्ञापन देने से पहले पूर्व-प्रमाणीकरण (Pre-Certification) अनिवार्य होगा. 

मतदान वाले क्षेत्र में बाहर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर भी रोक रहेगी. कोई बाहरी व्यक्ति, जो उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है, उसे बाहर भेजा जाएगा. 

मतदान केंद्र और सुरक्षा

शांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में होटल, गेस्ट हाउस और सामुदायिक भवनों की तलाशी ली जाएगी. यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई नेता या कार्यकर्ता छिपकर मतदाताओं को प्रभावित न कर सके.

यह भी पढ़ें: देश के 12 राज्यों में SIR शुरू.... कैसे भरें अपना फॉर्म, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी; यहां देखें A to Z पूरा प्रॉसेस

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION Bihar First Phase Election Section 126
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ओटीटी रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ट्रेंडिंग
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रैवल
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget