Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं. संकेत है कि चुनाव नवंबर में दो चरणों में आयोजित किया जा सकते हैं. चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज कर दिया है. चुनाव आयोग का प्लान है कि बिहार विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच कराए जाएं. सभी दलों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियों को शुरू कर दिया है. इसी के साथ चुनाव से पहले बिहार में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 16 लाख से ज्यादा मजदूरों को ₹5000 की राशि ट्रांसफर की गई है. इसी के साथ महिलाओं के स्वरोजगार के लिए पहली किस्त के तौर पर ₹10000 की भी घोषणा की गई है. आज हम बात करने जा रहे हैं उन राज्यों के बारे में जहां चुनावों से पहले कैश स्कीमों को शुरू किया गया था. आइए जानते हैं.



मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना



मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था. पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसों को ट्रांसफर किया गया था जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिले. उस वक्त के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर ढाई सौ रुपये का फेस्टिवल बोनस भी दिया था और साथ ही मासिक किस्त भी बढ़ने का वादा किया था. यह योजना चुनाव के बाद भी जारी रही थी.



महाराष्ट्र माझी लाडली बहिन योजना



इसी के साथ महाराष्ट्र में भी माझी लाडली बहिन योजना नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2024 में शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹1500 हर महीने दिए गए थे और चुनाव से पहले भी पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे.



झारखंड में महिलाओं के लिए स्कीम



अगस्त 2024 में झारखंड सरकार ने एक कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू की थी. इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने हजार रुपये दिए जाते हैं. यहां पर भी चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे.



कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना



कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के लिए 28,608 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिल रहा है और उन्हें चुनाव से पहले आर्थिक मदद मिली.



हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना



हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से लागू होने जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके बाद चुनाव से पहले महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो पाएगी.

यह भी पढ़ें: UN की स्थायी सदस्यता मिल जाने से कितना पावरफुल हो जाएगा भारत, कैसे बदल जाएगी एशिया पॉलिटिक्स