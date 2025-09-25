हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Elections: चुनाव से पहले किन राज्यों में लॉन्च हो चुकीं कैश स्कीम, कहां वोटिंग से पहले ही आ गया था पैसा?

Bihar Elections: चुनाव से पहले किन राज्यों में लॉन्च हो चुकीं कैश स्कीम, कहां वोटिंग से पहले ही आ गया था पैसा?

Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसके साथ कैश स्कीमों के तहत राज्य में राशि ट्रांसफर भी की जा रही है. आइए जानते हैं उन सभी राज्यों के बारे में जहां पहले ऐसा हुआ.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Sep 2025 09:00 AM (IST)
Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं. संकेत है कि चुनाव नवंबर में दो चरणों में आयोजित किया जा सकते हैं. चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज कर दिया है. चुनाव आयोग का प्लान है कि बिहार विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच कराए जाएं. सभी दलों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियों को शुरू कर दिया है. इसी के साथ चुनाव से पहले बिहार में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 16 लाख से ज्यादा मजदूरों को ₹5000 की राशि ट्रांसफर की गई है. इसी के साथ महिलाओं के स्वरोजगार के लिए पहली किस्त के तौर पर ₹10000 की भी घोषणा की गई है. आज हम बात करने जा रहे हैं उन राज्यों के बारे में जहां चुनावों से पहले कैश स्कीमों को शुरू किया गया था. आइए जानते हैं.

मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था. पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसों को ट्रांसफर किया गया था जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिले. उस वक्त के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर ढाई सौ रुपये का फेस्टिवल बोनस भी दिया था और साथ ही मासिक किस्त भी बढ़ने का वादा किया था. यह योजना चुनाव के बाद भी जारी रही थी.

महाराष्ट्र माझी लाडली बहिन योजना

इसी के साथ महाराष्ट्र में भी माझी लाडली बहिन योजना नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2024 में शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹1500 हर महीने दिए गए थे और चुनाव से पहले भी पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे.

झारखंड में महिलाओं के लिए स्कीम

अगस्त 2024 में झारखंड सरकार ने एक कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू की थी. इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने हजार रुपये दिए जाते हैं. यहां पर भी चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे.

कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना

कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के लिए 28,608 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिल रहा है और उन्हें चुनाव से पहले आर्थिक मदद मिली.

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना

हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से लागू होने जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके बाद चुनाव से पहले महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो पाएगी.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 09:00 AM (IST)
Bihar Assembly Elections 2025 Pre-election Cash Schemes Bihar Women Employment Scheme
