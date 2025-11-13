हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election Result 2025: बैलेट पेपर से ही क्यों शुरू की जाती है वोटों की काउंटिंग, क्या है इसकी वजह?

Bihar Election Result 2025: बैलेट पेपर से ही क्यों शुरू की जाती है वोटों की काउंटिंग, क्या है इसकी वजह?

Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव के नतीजे कल यानि शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे. लेकिन क्या आपको यह पता है कि चुनाव में सबसे पहले बैलेट पेपर से गिनती क्यों होती है. आइए जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Nov 2025 03:56 PM (IST)
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव की गिनती शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं. हर राउंड के साथ सियासी माहौल गरमाता जाएगा. मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी होने वाली है. अधिकारी लगातार आंकड़े अपडेट करते रहेंगे और प्रत्याशियों की निगाहें बस नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर चुनाव में वोटों की गिनती की शुरुआत हमेशा बैलेट पेपर यानी पोस्टल बैलेट से ही क्यों की जाती है? आखिर इन कुछ सौ या हजार वोटों में ऐसा क्या खास होता है कि इनकी गिनती सबसे पहले शुरू होती है?

क्या है पोस्टल बैलेट?

दरअसल, पोस्टल बैलेट उन लोगों के लिए बनाया गया था जो किसी वजह से अपने गृह क्षेत्र में जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं. इसमें सेना के जवान, पुलिसकर्मी, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और विदेश या राज्य से बाहर कार्यरत अधिकारी शामिल होते हैं. चुनाव आयोग की नियमावली 1961 के नियम 23 के तहत इन मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए वोट देने की सुविधा दी जाती है ताकि कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे.

क्यों पहले होती है बैलेट पेपर की गिनती?

बिहार चुनाव की मतगणना में भी सबसे पहले इन पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू की जाएगी. इसका कारण बहुत व्यावहारिक है कि ये वोट पेपर पर होते हैं, संख्या में अपेक्षाकृत कम और गिनने में सरल होते हैं. चूंकि ये मतपत्र पहले ही डाक से निर्वाचन कार्यालय तक पहुंच जाते हैं, इसलिए काउंटिंग शुरू होते ही इन्हें खोला जाता है. एक-एक मतपत्र को जांचकर वैध या अवैध घोषित किया जाता है, फिर परिणाम दर्ज होता है. यही वजह है कि शुरुआती रुझानों में अक्सर पोस्टल बैलेट्स के आंकड़े सबसे पहले सामने आते हैं.

पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने के पीछे पारदर्शिता और निष्पक्षता का सिद्धांत भी जुड़ा है. इससे सुनिश्चित होता है कि जो लोग देश और चुनाव दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जैसे सैनिक या चुनाव ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी उनकी आवाज सबसे पहले सुनी जाए.

पोस्टल बैलेट भी पलट देते हैं नतीजे

हालांकि कई बार देखा गया है कि कुछ सीटों पर पोस्टल बैलेट के कारण ही नतीजे पलट जाते हैं, खासकर तब जब मुकाबला बेहद कांटे का होता है. यही वजह है कि बिहार में भी सभी उम्मीदवार इन शुरुआती लिफाफों की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि जीत की कहानी कभी-कभी इन्हीं से शुरू होती है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 13 Nov 2025 03:56 PM (IST)
Bihar Election Result Bihar Election Result Live Bihar Election Result 2025
Embed widget