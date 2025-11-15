हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें

Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें

Bihar Election Result 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि जीतने के बाद विधायकों को क्या सुविधाएं मिलती हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Nov 2025 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Result 2025: 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है. वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सीमित गया. इस नई सरकार के गठन के बाद लोगों के मन में एक  सवाल उठ रहा है कि जीतने के बाद विधायकों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं. तो आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

शपथ ग्रहण के बाद वेतन संरचना 

हर राज्य अपनी विधानसभा के जरिए से अपने विधायकों का वेतन तय करता है. इस वजह से पूरे भारत में यह राशि अलग-अलग होती है. अगर बिहार की बात करें तो एक विधायक को लगभग ₹50,000 का मूल मासिक वेतन मिलता है. वहीं उत्तर प्रदेश में मूल वेतन ₹35,000 है और तेलंगाना में लगभग ₹20,000. इस मूल वेतन में जब भत्ते जोड़ दिए जाते हैं तब विधायकों की वास्तविक आय काफी ज्यादा हो जाती है.

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और उसका महत्व 

विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है. यह कई राज्यों में उनके मूल वेतन से भी ज्यादा होता है. यह भत्ता सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन, नागरिकों से मिलने, निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करने और स्थानीय कार्यालय के रखरखाव के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है. 

आधिकारिक आवास और आवासीय विशेषाधिकार

विधायक के शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें सरकारी आवास दिया जाता है. यह आमतौर पर राज्य विधानसभा या फिर सचिवालय के पास एक विधायक आवास, फ्लैट या फिर बांग्ला होता है. यदि वे सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें इसके बदले आवास भत्ता दिया जा सकता है. इन आवासों का पूरी तरह से रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है जिस वजह से निर्वाचित प्रतिनिधि पर वित्तीय बोझ कम होता है.

दैनिक और यात्रा भत्ते 

विधायकों को विधानसभा सत्र, समिति बैठक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते दिए जाते हैं. इन सब के अलावा उन्हें उदार यात्रा भत्ते भी मिलते हैं. इनमें अक्सर भारत भर में मुफ्त रेल यात्रा शामिल होती है जो कभी-कभी परिवार के कुछ सदस्यों को भी दी जाती है. 

चिकित्सा और कार्यालय संबंधी फायदे 

विधायक और उनके परिवार सरकारी अस्पताल और कई राज्यों में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज के हकदार हैं. विधायकों को कार्यालय खर्च, टेलीफोन बिल, कर्मचारियों के वेतन और यहां तक की विधानसभा परिसर में जिम या फिर क्लब की सुविधाओं के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं. 

कार्यकाल पूरा होने के बाद पेंशन 

एक सबसे बड़ा फायदा आजीवन पेंशन है. एक विधायक सिर्फ एक पूर्ण कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन के लिए पात्र हो जाता है. राज्य अपनी पेंशन राशि खुद निर्धारित करते हैं और यदि विधायक ने कई कार्यकाल पूरे कर लिए हो तो पेंशन बढ़ जाती है. 

कब शुरू होते हैं लाभ 

यह सभी फायदे चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शुरू नहीं होते. कानूनी तौर पर विधानसभा के अंदर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही इन सुविधाओं को शुरू किया जाता है. जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाता है एक निर्वाचित विधायक को आधिकारिक तौर पर वेतन, भत्ते, आवास और सभी संबंधित लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 04:47 PM (IST)
MLA Salary Bihar Election Result 2025 MLA Benefits
