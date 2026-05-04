भाजपा ने ममता के गढ़ में लगाई सेंध, हावड़ा में 'कमाल' कर खिलाया कमल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव में भाजपा ने 204 सीटों से जीत दर्ज की।

हावड़ा में भाजपा ने पहली बार खाता खोल, 16 में से 5 सीटें जीतीं।

मुस्लिम बहुल हावड़ा में भाजपा की जीत ने राजनीतिक समीकरण बदले।

भाजपा ने मुस्लिम बहुल जिलों में 119 में से 65 सीटों पर कब्जा किया।

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा नतीजों ने राज्य की राजनीतिक कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है. पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 204 सीटों के साथ जीत हासिल की है. इस जीत को शानदार बनाने वाली एक बात यह भी है कि पार्टी ने उन इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिन्हें लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है. इनमें से एक है हावड़ा.

हावड़ा में भाजपा का प्रदर्शन

हावड़ा एक ऐसा जिला है जहां टीएमसी को ऐतिहासिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता रहा है. वहां भाजपा ने जबरदस्त एंट्री की है. 16 विधानसभा सीटों में से भाजपा लगभग 5 सीटें जीतती दिख रही है और टीएमसी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और दो पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि टीएमसी अभी भी बढ़त बनाए हुए है लेकिन यहां भाजपा की बढ़त एक बड़े बदलाव का संकेत है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहली बार है कि भाजपा ने यहां खाता खोला है.

जनसांख्यिकीय इस जीत को अहम बनाती है

हावड़ा का राजनीतिक महत्व उसकी जनसांख्यिकी से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है. जिले की लगभग 26.2% आबादी मुस्लिम है. यानी कि कुल 48.5 लाख की आबादी में से 12.7 लाख लोग. यह भाजपा के प्रदर्शन को और भी ज्यादा शानदार बनाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ऐसे इलाके में सीटें जीतने में कामयाब रही है जहां अल्पसंख्यक मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं.

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दो मुख्य उप-मंडल

यह जिला दो मुख्य उप-मंडल में बंटा हुआ है और दोनों के ही वोटिंग पैटर्न काफी अलग हैं. शहरी आबादी वाले हावड़ा सदर में मुस्लिम आबादी का हिस्सा थोड़ा कम है. शहर के मुख्य इलाकों में यह लगभग 15% है.

लेकिन उलबेरिया उप-मंडल में आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. पांचला 46% से ज्यादा, उलबेरिया I लगभग 39% और बागनान II लगभग 37% अल्पसंख्यक आबादी के साथ हैं. इसके बावजूद भी भाजपा यहां अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही है.

बंगाल की एक बड़ी लहर का हिस्सा

हावड़ा की यह कहानी पूरे राज्य में चल रहे एक बड़े रुझान का ही हिस्सा है. जिन मुस्लिम बहुल जिलों में टीएमसी का दबदबा पिछले 15 सालों से बना हुआ था वहां भाजपा ने कथित तौर पर 119 में से लगभग 65 सीटें यानी कि करीब 55% सीटें जीत ली हैं.

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