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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Results 2026: भाजपा ने ममता के गढ़ में लगाई सेंध, हावड़ा में 'कमाल' कर खिलाया कमल

Bengal Election Results 2026: भाजपा ने ममता के गढ़ में लगाई सेंध, हावड़ा में 'कमाल' कर खिलाया कमल

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भाजपा ने ममता के गढ़ में कैसे लगाई सेंध.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 08:01 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव में भाजपा ने 204 सीटों से जीत दर्ज की।
  • हावड़ा में भाजपा ने पहली बार खाता खोल, 16 में से 5 सीटें जीतीं।
  • मुस्लिम बहुल हावड़ा में भाजपा की जीत ने राजनीतिक समीकरण बदले।
  • भाजपा ने मुस्लिम बहुल जिलों में 119 में से 65 सीटों पर कब्जा किया।

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा नतीजों ने राज्य की राजनीतिक कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है. पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 204 सीटों के साथ जीत हासिल की है.  इस जीत को शानदार बनाने वाली एक बात यह भी है कि पार्टी ने उन इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिन्हें लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है. इनमें से एक है हावड़ा. 

हावड़ा में भाजपा का प्रदर्शन 

हावड़ा एक ऐसा जिला है जहां टीएमसी को ऐतिहासिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता रहा है. वहां भाजपा ने जबरदस्त एंट्री की है. 16 विधानसभा सीटों में से भाजपा लगभग 5 सीटें जीतती दिख रही है और टीएमसी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और दो पर बढ़त बनाए हुए है. हालांकि टीएमसी अभी भी बढ़त बनाए हुए है लेकिन यहां भाजपा की बढ़त एक बड़े बदलाव का संकेत है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहली बार है कि भाजपा ने यहां खाता खोला है.

जनसांख्यिकीय इस जीत को अहम बनाती है 

हावड़ा का राजनीतिक महत्व उसकी जनसांख्यिकी से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है. जिले की लगभग 26.2% आबादी मुस्लिम है. यानी कि कुल 48.5 लाख की आबादी में से 12.7 लाख लोग. यह भाजपा के प्रदर्शन को और भी ज्यादा शानदार बनाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ऐसे इलाके में सीटें जीतने में कामयाब रही है जहां अल्पसंख्यक मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं.

ये भी पढ़ें: बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी

दो मुख्य उप-मंडल

यह जिला दो मुख्य उप-मंडल में बंटा हुआ है और दोनों के ही वोटिंग पैटर्न काफी अलग हैं. शहरी आबादी वाले हावड़ा सदर में मुस्लिम आबादी का हिस्सा थोड़ा कम है. शहर के मुख्य इलाकों में यह लगभग 15% है. 

लेकिन उलबेरिया उप-मंडल में आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. पांचला 46% से ज्यादा, उलबेरिया I लगभग 39% और बागनान II लगभग 37% अल्पसंख्यक आबादी के साथ हैं. इसके बावजूद भी भाजपा यहां अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही है.

बंगाल की एक बड़ी लहर का हिस्सा 

हावड़ा की यह कहानी पूरे राज्य में चल रहे एक बड़े रुझान का ही हिस्सा है. जिन मुस्लिम बहुल जिलों में टीएमसी का दबदबा पिछले 15 सालों से बना हुआ था वहां भाजपा ने कथित तौर पर 119 में से लगभग 65 सीटें यानी कि करीब 55% सीटें जीत ली हैं.

ये भी पढ़ें: क्या हार के साथ खत्म हो गई पिनाराई विजयन की सियासी पारी, तीसरी बार सीएम बनने का प्लान फेल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 08:00 PM (IST)
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MAMATA BANERJEE Bengal Election Results 2026 Bjp Howrah
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