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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Results 2026: TMC में नंबर-2 से BJP के सीएम फेस तक... शुभेंदु अधिकारी ने कैसे छीनी ममता से सत्ता की चाबी?

Bengal Election Results 2026: TMC में नंबर-2 से BJP के सीएम फेस तक... शुभेंदु अधिकारी ने कैसे छीनी ममता से सत्ता की चाबी?

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि उन्होंने ममता से कैसे छीनी सत्ता की चाबी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 08:35 PM (IST)
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  • शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में 9500 वोटों से जीत दर्ज की।
  • अधिकारी टीएमसी के जमीनी स्तर के मुख्य रणनीतिकार थे।
  • पार्टी बदलने से ममता के गढ़ को बड़ा झटका लगा।
  • अधिकारी ने सीधे टकराव से टीएमसी सरकार को घेरा।

Bengal Election Results 2026: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर 9500 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली है. इससे राज्य में पार्टी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक के तौर पर उनकी छवि और मजबूत हुई है. लेकिन यह जीत एक काफी बड़ी राजनीतिक कहानी का सिर्फ एक अध्याय है. शुभेंदु अधिकारी कभी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे.  आइए जानते हैं उन्होंने कैसे छीनी ममता बनर्जी से सत्ता की चाबी.

जमीनी स्तर के रणनीतिकार 

शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी के मुख्य रणनीतिकार थे. 2007 के ऐतिहासिक सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से लेकर बूथ स्तर तक लोगों को जुटाने तक उन्होंने पार्टी की ग्रामीण और ऑर्गेनाइजेशनल ताकत बनने में बड़ी भूमिका निभाई. जमीनी स्तर पर लोगों से गहरे जुड़ाव के लिए मशहूर अधिकारी ने बंगाल की राजनीति के मैकेनिक के तौर पर अपनी पहचान बनाई.  

ये भी पढ़ें: भाजपा ने ममता के गढ़ में लगाई सेंध, हावड़ा में 'कमाल' कर खिलाया कमल

एक अहम मोड़ 

टीएमसी से भाजपा में उनका जाना सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं था. यह एक काफी बड़ा झटका था. अधिकारी अपने साथ सांगठनिक नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा भी ले गए. खासकर पूर्वी और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया. ममता बनर्जी के लिए यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था बल्कि उस पूरे ढांचे का कमजोर पड़ना था जिसने इन इलाकों में उनकी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाया था.

नंदीग्राम में राजनीतिक जंग 

बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम का प्रतीकात्मक महत्व काफी ज्यादा है. यह 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने का लॉन्चपैड था. जब 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें वहां हराया तो यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि मनोवैज्ञानिक बदलाव भी था. 

आक्रामक राजनीति और सीधा टकराव 

कई ऐसे नेताओं के उलट जो इनडायरेक्ट हमलों को तरजीह देते हैं अधिकारी ने अपनी छवि सीधे टकराव के आधार पर बनाई है. उन्होंने शासन-प्रशासन, कानून व्यवस्था और कथित तुष्टिकरण की राजनीति जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को लगातार निशाना बनाया है. 

सत्ता विरोधी लहर का चेहरा बनना

सिर्फ सत्ता विरोधी लहर से चुनाव नहीं जीते जाते. इसके लिए सही दिशा देने के लिए एक नेता की जरूरत होती है. अधिकारी ने भाजपा के लिए इस कमी को पूरा किया. उन्होंने पार्टी को वह चीज दी जिसकी बंगाल में उसे लंबे समय से कमी खल रही थी. एक मजबूत क्षेत्रीय चेहरा जो मतदाताओं के साथ जुड़ सके. राष्ट्रीय समर्थन वाले बंगाली नेता के तौर पर उनकी छवि उनके पक्ष में काम आई.

ये भी पढ़ें: बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari BJP Bengal Bengal Election Results 2026
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