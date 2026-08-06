सचिन-सहवाग या गांगुली, किस रिटायर्ड क्रिकेटर को मिलती है सबसे ज्यादा पेंशन?

Retired Cricketers Pension: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना आखिरी मैच 19 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. यह दोनों का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे (ODI) मैच था, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार 138 रन बनाए और विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली थी. यही वजह है कि आज के समय में क्रिकेट फैंस के बीच क्रिकेटर के रिटायरमेंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है. अब सबके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि BCCI से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली में से किसे सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है?

BCCI पेंशन स्कीम क्या है?

किसी भी स्पेशल खिलाड़ी की पेंशन के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखीर BCCI की पेंशन स्कीम क्या है. ऐसे में आपको बता दें कि BCCI ने साल 2004 में रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की थी. उस समय टेस्ट खेल चुके पूर्व खिलाड़ियों और अंपायरों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन दी जाती थी. इसके बाद साल 2012 में बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत खिलाड़ियों को उनके खेले गए टेस्ट मैचों की संख्या के आधार पर पूरी रकम एक साथ दी जाने लगी. फिर साल 2022 में जब सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने पेंशन में बड़ा बदलाव किया. और आज के समय में यही बदलाव लागू है, जो 1 जून 2022 से प्रभावी किया गया था.

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सचिन, सहवाग और गांगुली को कितनी पेंशन मिलती है?

अब बात करते हैं असली सवाल की, यानी इन तीनों मशहूर खिलाड़ियों को कितनी पेंशन मिलती है. अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो उन्हें BCCI से हर महीने 70,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलते हैं. यही राशि सौरव गांगुली को भी मिलती है. साथ ही सुनील गावस्कर, कपिल देव और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को भी हर महीने 70,000 रुपये ही मिलते हैं. इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग भी इसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि उन्होंने भी भारत के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, इसलिए उन्हें सबसे ऊंची पेंशन श्रेणी में रखा गया है.

तो सबसे ज्यादा पेंशन किसे मिलती है?

असल में BCCI की पेंशन स्कीम में सबसे ऊंची श्रेणी यानी टॉप स्लैब में आने वाले सभी खिलाड़ियों को बराबर पेंशन दी जाती है. इसका मतलब है कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली, तीनों को ही 70,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती है, यानी इनमें से किसी एक को दूसरों से ज्यादा पेंशन नहीं मिलती.

अगर बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली की पेंशन की, तो BCCI के नियम के अनुसार जिस भी खिलाड़ी ने 25 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, उसे 70,000 रुपये पेंशन मिलेगी. यानी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रोहित शर्मा ने अब तक 67 टेस्ट मैच खेले हैं और विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले हैं. इसलिए दोनों ही आसानी से पेंशन वाली श्रेणी में आते हैं.

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