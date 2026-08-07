जब गंगा में डूब रहा था मुगल सम्राट हुमायूं, जानिए किसने बचाई थी जान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चौसा में हार के बाद हुमायूँ ने साम्राज्य खोया।

Humayun History: 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं और अफगानिस्तान शासक शेर शाह सूरी के बीच हुई चौसा की लड़ाई को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े मोड़ में से एक माना जाता है. लड़ाई के दौरान हुमायूं युद्ध के मैदान से भागते समय उफनती गंगा नदी में कूदकर बाल-बाल बचे. ऐतिहासिक कहानियों के मुताबिक निजाम भिश्ती नाम के एक साधारण पानी ढोने वाले व्यक्ति ने चमड़े की मशक की मदद से बादशाह की जान बचाई थी. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला.

हुमायूं चौसा की लड़ाई में कैसे फंस गए?

यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब हुमायूं ने बंगाल में लगभग 1 साल तक सैन्य अभियान चलाया था. इस दौरान शेरशाह सूरी ने अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत किया और रणनीतिक रूप से दिल्ली और आगरा के साथ मुगल बादशाह के संचार रास्तों को काट दिया. जब हुमायूं ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की तो दोनों सेनाएं बिहार में आज के बक्सर के पास चौसा में आमने-सामने आ गई. जहां वे लगभग 3 महीने तक डेरा डाले रहीं.

रिकॉर्ड्स के मुताबिक शेर शाह ने ऐसा माहौल बनाया कि शांति वार्ता चल रही है. समझौते की उम्मीद में मुगल खेमे ने अपनी सतर्कता को कम कर दिया. 26 जून 1539 की सुबह, जब कई मुगल सैनिक सो रहे थे शेर शाह ने कई दिशाओं से अचानक हमला कर दिया. इससे शाही सेना में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई.





निजाम भिश्ती ने हुमायूं को डूबने से कैसे बचाया?

जैसे ही युद्ध के मैदान में अफरा-तफरी फैली हुमायूं ने अपने घोड़े पर सवार होकर गंगा नदी के उफनते पानी में भागने की कोशिश की. हालांकि तेज बहाव ने घोड़े को काबू से बाहर कर दिया और अंत में वह डूब गया. भारी शाही कपड़ों और कवच के बोझ की वजह से हुमायूं को भी पानी की सतह पर बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा और दूसरे ऐतिहासिक वृतांतों के मुताबिक निजाम भिश्ती नाम का एक पानी ढोने वाला व्यक्ति बादशाह को बचाने के लिए आगे आया. निजाम पारंपरिक रूप से चमड़े के बड़े थैलों में पानी ले जाते थे. क्योंकि यह चमड़े के थैले हवा से भरे होते थे इस वजह से वे पानी में तैरते थे. ऐसा कहा जाता है कि निजाम ने अपनी फूली हुई मशक हुमायूं की तरफ फेंकी. इसके बाद हुमायूं ने उसे पड़कर तैरना शुरू किया और निजाम उनके साथ तैरते हुए उन्हें सुरक्षित नदी के किनारे ले गया.

हुमायूं का वादा

अपनी जान बचाने पर शुक्रगुजार होकर हुमायूं ने निजाम से एक वादा किया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी मुगल तख्त वापस मिला तो वह निजाम को एक दिन के लिए हिंदुस्तान का शासक बनाएंगे. आगरा लौटने के बाद हुमायूं ने शाही परिवार के सदस्यों के विरोध के बावजूद अपना वादा पूरा करने का फैसला किया. कई मुगल रईसों का ऐसा मानना था कि आम पानी ढोने वाले को तख्त पर बैठाने से तैमूरी वंश की प्रतिष्ठा कम होगी. लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं ने निजाम को कुछ समय के लिए दिल्ली और आगरा के तख्त पर बैठाया था.





चमड़े के सिक्कों की मशहूर कहानी

इस कहानी का एक सबसे दिलचस्प हिस्सा चमड़े की मुद्रा से जुड़ा हुआ है. क्योंकि कीमत ही धातुओं से सिक्के बनाने में काफी समय लगता था इस वजह से बाद की लोक कथाओं का ऐसा दावा है कि निजाम ने चमड़े के टुकड़ों से अस्थायी सिक्के बनाने का आदेश दिया. ऐसा कहा जाता है कि इन चमड़े के टोकन पर शाही मुहर लगाई गई थी और उसके प्रतीकात्मक शासन काल के दौरान लेन-देन के लिए इन्हें स्वीकार किया गया था. हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि इस बात की पुष्टि करने वाले काफी कम सबूत है कि चमड़े के सिक्के वास्तव में चलन में थे.

चौसा की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कैसे बदला?

चौसा में हार ने हुमायूं की सत्ता को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और मुगल दरबार के अंदर मतभेदों को दर्शाया. लड़ाई के बाद बादशाह, उनके भाइयों और बड़े रईसों के बीच आपसी मतभेद और भी ज्यादा गहरे हो गए. शेरा शाह सूरी ने इस बात का फायदा उठाया और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को एक बार फिर से हराया. इस हार के बाद हुमायूं अपना साम्राज्य खो बैठे और 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने से पहले लगभग 15 साल फारस में निर्वासन में बिताए.

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