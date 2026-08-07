दिल्ली में घर और यहीं का आधार, कैसे मिलेगा बिहार का पैतृक डोमिसाइल?

Bihar Domicile Certificate: अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपका घर और आधार कार्ड भी दिल्ली का है, लेकिन आप बिहार का पैतृक निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं, तो अब यह पूरी तरह मुमकिन है. नौकरी या पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट होने और वहां आधार कार्ड बनवा लेने से आपका पैतृक डोमिसाइल खत्म नहीं होता है. अगर आपको बिहार लोक सेवा आयोग की नौकरियों या राज्य के कॉलेज एडमिशन में आरक्षण का लाभ लेना है, तो आपको दिल्ली के बजाय बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा. तो आइए जानते है, यह कैसे मिलेगा.

आवश्यक दस्तावेज

चूंकि आपके पास बिहार के पते का आधार कार्ड या वोटर आईडी नहीं है, इसलिए आपको अपने दादा या पिता के नाम का पुराना या नया जमीन की खतौनी, बिहार में मौजूद पैतृक संपत्ति की हालिया टैक्स रसीद या रजिस्ट्री के कागज, आपके पिता की वोटर आईडी और बिहार सरकार द्वारा जारी पुराना या नया डिजिटल राशन कार्ड और आवेदक का खुद का आधार कार्ड पहचान के तौर पर जरुरत पड़ेगी.

कैसे करें आवेदन?

अब बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है. सबसे पहले बिहार सरकार के आधिकारिक Service Plus Bihar Portal पर जाना है, होमपेज पर मौजूद सामान्य प्रशासन विभाग के विकल्प पर क्लिक करना है, आवेदन फॉर्म में आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम और मोबाइल नंबर सही से भरे. फॉर्म के वर्तमान पते में आप दिल्ली का विवरण डाल सकते हैं, लेकिन स्थायी पता वाले कॉलम में आपको बिहार के अपने पैतृक गांव, ब्लॉक, थाना और जिला की सटीक जानकारी भरनी होगी. अंत में फॉर्म को पूरी तरह रीव्यू करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

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वेरिफिकेशन और प्रमाण पत्र डाउनलोड

आपके आवेदन जमा करने के बाद संबंधित ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी आपके गांव में जाकर स्थलीय जांच करते हैं कि आपका परिवार वहां का मूल निवासी है या नहीं. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आमतौर पर 10 से 15 कार्यदिवसों के भीतर डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. सर्टिफिकेट तैयार होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक आता है. इसके अलावा आप दोबारा Service Plus Portal पर Track Application Status में जाकर अपना रेफरेंस नंबर डालकर इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

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