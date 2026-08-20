बैंक लॉकर से गायब हो जाए पैसा तो क्या करें, कहां से मिलेगा वापस?

Bank Locker Tips: बैंक लॉकर का इस्तेमाल लोग आमतौर पर नकदी, गहने, महत्वपूर्ण दस्तावेज और दूसरी कीमती चीजें सुरक्षित रखने के लिए करते हैं. इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर किसी दिन लॉकर खोलने पर उसमें रखा सामान गायब मिले, तो ग्राहक के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब क्या करें? ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाना चाहिए. ऐसा करने से आप अपना सामान ढूंढ सकते हैं.

बैंक को दें जानकारी

अगर आपके लॉकर में से पैसे, गहने या कोई अन्य जरूरी वस्तु गायब या चोरी हुई है, तो सबसे पहले बैंक शाखा के अधिकारीयों को इसकी सूचना दें. घटना की तारीख, समय और लॉकर नंबर जैसी जानकारी लिखित रूप में बैंक को दें और शिकायत की कॉपी अपने पास रखें. बैंक से इस तरह की होने वाली घटनाओं की जांच की प्रक्रिया के बारे में पूछकर उनसे से जांच के लिए अनुरोध कर सकते हैं.

पुलिस में करें शिकायत

अगर चोरी का संदेह है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराना महत्वपूर्ण कदम है. शिकायत में गायब सामान का विवरण, अनुमानित कीमत और उपलब्ध प्रमाणों की जानकारी शिकायत में दर्ज करवाएं. गहनों या महंगी वस्तुओं के मामले में पुराने बिल, खरीद की रसीद, बीमा दस्तावेज, फोटो या अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड आपके दावे को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. नकदी के मामले में भी उपलब्ध दस्तावेज और परिस्थितियों से जुड़े प्रमाण महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

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बैंक की भी होती है जिम्मेदारी

भारतीय रिजर्व बैंक के लॉकर संबंधी नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में बैंक की जिम्मेदारी तय होती है. उदाहरण के लिए, बैंक की लापरवाही, आग, चोरी, डकैती, बैंक परिसर में कुछ अन्य निर्धारित परिस्थितियों में ग्राहक को मुआवजा देने का प्रावधान है.

बैंक लॉकर के नियम जानें

किसी भी बैंक शाखा में लॉकर लेने से पहले उससे जुड़े जरूरी नियम और शर्ते अवश्य पढ़े. लॉकर में क्या रखा जा सकता है और किन वस्तुओं को रखने पर बैंक की जिम्मेदारी लागू नहीं हो सकती, इसकी जानकारी लॉकर एग्रीमेंट और बैंक के नियमों में दी जाती है. इसलिए लॉकर लेने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है. साथ ही, कीमती सामान के बिल, फोटो और अन्य प्रमाण सुरक्षित स्थान पर रखना बेहद जरूरी होता है. लॉकर की जानकारी और चाबी को भी सुरक्षित स्थान पर रखना बेहद जरूरी होता है क्योंकि चाबी घूमने पर आप जिम्मेदार होते हैं और ऐसे स्थिती में आपको मुआवजा नहीं मिलता है.

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