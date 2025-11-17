हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVerdict on Sheikha Hasina: बांग्लादेश में है ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट, क्या इससे अपनी सजा टाल सकती हैं शेख हसीना?

Verdict on Sheikha Hasina: बांग्लादेश में है ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट, क्या इससे अपनी सजा टाल सकती हैं शेख हसीना?

Verdict on Sheikha Hasina: बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है. ऐसे में यहां यह जान लेते हैं कि क्या शेख हसीना ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट के जरिए अपनी सजा को टाल सकती हैं या नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Nov 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

Verdict on Sheikha Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गंभीर आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है. सोमवार को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि हसीना 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं और हत्याओं में मुख्य जिम्मेदार रही हैं. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हसीना ने लोगों को मारने के लिए उकसाया और हत्या के आदेश दिए. इसके अलावा, उनके साथ जुड़े पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को 12 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है.

तीसरे आरोपी, पूर्व IGP अब्दुल्ला अल-ममून, को कोर्ट ने हल्का दोषी माना और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई. इस फैसले के बाद पूरे देश में सुरक्षा और तनाव बढ़ गया है, और अधिकारियों ने इसे लेकर कड़ी निगरानी रखी है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में मौजूद ब्लड मनी के जरिए शेख हसीना अपनी सजा को टाल सकती हैं या नहीं? 

क्या बांग्लादेश में लागू होता है ब्लड मनी?

बांग्लादेश के कानूनी ढांचे में ब्लड मनी (Diyah) का कॉन्सेप्ट आम आपराधिक कानून का हिस्सा नहीं है. यह धारणा अधिकतर दूसरे इस्लामी देशों में मृत्युदंड से जुड़े मामलों में सामने आती है, जहां परिवार को मुआवजा देकर मृतक के खिलाफ दंड को कम या टाला जा सकता है. हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने इसे कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में मान्यता दी है. 

इसका मुख्य उद्देश्य उन बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षित करना है, जो ऐसे देशों में फंसे हैं, जहां शरिया कानून लागू है और उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है. ऐसे मामलों में सरकार ब्लड मनी का उपयोग कर अपने नागरिकों को सजा से बचाने की कोशिश करती है. 

क्या इससे बच सकती है शेख हसीना की जान?

लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि बांग्लादेश के अपने कानून में ब्लड मनी का कोई अधिकार नहीं है. देश के भीतर अपराधियों या राजनीतिक मामलों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है. शेख हसीना के मामले में भी, यदि कोई दावा किया जाए कि वह ब्लड मनी के जरिए मौत से बच सकती हैं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना भारत में हैं और यह नियम उन देशों के लिए है, जहां शरिया कानून लागू होता है.

कब काम आता है ब्लड मनी?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्लड मनी तब ही काम आती है जब आरोपी और मृतक परिवार के बीच समझौता किया जा सके. बांग्लादेश में शरिया कानून लागू नहीं होने के कारण, स्थानीय अदालतों में यह कॉन्सेप्ट मान्य नहीं है. अब शेख हसीना को सजा सुनाई जा चुकी है, तो इसे टालने का कोई स्थानीय कानूनी आधार नहीं है. 

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को फांसी की सजा, क्या बांग्लादेशी सेना या पुलिस उन्हें भारत से कर सकती है गिरफ्तार?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 02:56 PM (IST)
Tags :
Blood Money BANGLADESH Sheikha Hasina Blood Money Sheikh Hasina
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
बिहार
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सुपर्ण एस वर्मा का इंटरव्यू | हक मूवी | जासूस से फिल्म निर्माता तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, | बीटीएस | भूमिका | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
बिहार
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget