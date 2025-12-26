हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसने बनवाया था अरावली का बाला किला, जिसमें खजाना ढूंढने की हो चुकीं लाख कोशिशें?

किसने बनवाया था अरावली का बाला किला, जिसमें खजाना ढूंढने की हो चुकीं लाख कोशिशें?

Bala Quila Aravalli: अरावली की गोद में खड़ा बाला किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अधूरे रहस्यों की किताब है. खजाना हो या इतिहास, यहां हर कदम पर सवाल हैं. आइए जानें इसे किसने बनवाया था.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

अरावली की खामोश पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला है, जिसकी दीवारें इतिहास बोलती हैं और खामोशी में भी रहस्य छिपा है. जहां कभी आम आदमी की परछाईं तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, आज वहां पर्यटक रोमांच खोजते हैं. कहा जाता है कि इस किले की गहराइयों में कुबेर का खजाना दबा है, जिसे पाने की कोशिश करने वाले लौटकर नहीं आए. आइए जानें कि इसे किसने बनवाया था.

अरावली और बाला किले का ऐतिहासिक महत्व

अरावली पर्वतमाला को भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है, जिसकी उम्र करीब 2.5 अरब साल बताई जाती है. यही पहाड़ियां राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली प्राकृतिक ढाल हैं. इसी अरावली की एक ऊंची चोटी पर अलवर का प्रसिद्ध बाला किला स्थित है, जो सदियों से उत्तर भारत के इतिहास का मूक गवाह बना हुआ है.

किसने रखी थी बाला किले की नींव?

इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1492 ईस्वी में मेवात के शासक हसन खान मेवाती ने बाला किले की नींव रखी थी. रणनीतिक दृष्टि से यह स्थान बेहद अहम था, क्योंकि यहां से आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी. यही वजह है कि यह किला मेवात की सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रहरी माना जाता था.

अभेद्य बनावट और सैन्य ताकत

करीब पांच किलोमीटर लंबा और डेढ़ किलोमीटर चौड़ा यह किला अपनी सैन्य संरचना के लिए जाना जाता है. इसकी दीवारों में बनाए गए 446 छोटे छेद सैनिकों को सुरक्षित रहते हुए दुश्मन पर हमला करने की सुविधा देते थे. इसके अलावा किले में 66 बुर्ज बनाए गए थे, जिनमें 15 बड़े और 51 छोटे बुर्ज शामिल थे. इन बुर्जों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी, जिससे दुश्मन का छिपकर आना लगभग नामुमकिन था.

कुबेर के खजाने की रहस्यमयी कहानी

बाला किले की सबसे चर्चित कथा यहां छिपे कुबेर के खजाने की है. लोककथाओं के अनुसार किले के नीचे सुरंगों और गुप्त कक्षों में अपार धन दबा हुआ है. कहा जाता है कि मुगलों ने ताकत झोंकी, मराठों ने घेराबंदी की और जाट शासकों ने भी खोजबीन की, लेकिन खजाना किसी के हाथ नहीं लगा. कई लोग इसे महज किंवदंती मानते हैं, तो कई इसे ऐसा रहस्य कहते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता है.

कभी प्रतिबंधित, आज पर्यटन का केंद्र

एक समय ऐसा भी था जब बाला किले में प्रवेश के लिए जिले के एसपी से अनुमति लेनी पड़ती थी. सुरक्षा कारणों से यह इलाका आम लोगों के लिए बंद था. आज हालात बदल चुके हैं. अब मुख्य द्वार पर नाम दर्ज कराकर पर्यटक इस ऐतिहासिक धरोहर को नजदीक से देख सकते हैं, हालांकि किले की रहस्यमयी आभा अब भी बरकरार है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 26 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Aravalli Bala Quila Bala Quila Aravalli Aravalli Hills Fort
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
गुजरात
Video: सोते हुए 10वीं मंजिल से गिर गए थे नितिनभाई, 8वीं फ्लोर की खिड़की में अटके! रेस्क्यू देख थम गई लोगों की सांसें
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
गुजरात
Video: सोते हुए 10वीं मंजिल से गिर गए थे नितिनभाई, 8वीं फ्लोर की खिड़की में अटके! रेस्क्यू देख थम गई लोगों की सांसें
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
टेलीविजन
Anupama Spoiler: एक बार फिर से अनुपमा को दुश्मन समझ बैठेगी राही, इस नई एंट्री के बाद शो में होंगे कई धमाके
नौकरी
Cochin Shipyard Recruitment 2025: कोचीन शिपयार्ड में टेक्निकल पदों पर बंपर भर्ती जारी, जानें योग्यता और आवेदन डेट
हेल्थ
लाइट बंद कर नहाना क्यों बन रहा है नया ट्रेंड? जानिए डार्क शॉवरिंग के फायदे और असर
जनरल नॉलेज
केबिन या चेक-इन बैग, फ्लाइट में कहां और कितनी रख सकते हैं शराब? जानें DGCA के नियम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
