हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAzam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा

Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा

Azam Khan Release: आजम खान को 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिल रही है. आइए जानते हैं उन्होंने जेल में रहते हुए क्या काम किया और उन्हें रिहाई के बाद कितने पैसे मिलेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Sep 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

Azam Khan Release: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगभग 23 महीने जेल में बिताने के बाद आज सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं. आजम खान की रिहाई सुबह 9 बजे के आस पास हो जानी थी लेकिन कागजी कार्रवाई और जुर्माने की रकम भरने के चलते उनकी रिहाई में थोड़ी देर हुई. लेकिन क्या आजम खान ने अपनी सजा के दौरान जेल में कोई काम किया या फिर नहीं? आइए जानते हैं.

जेल में काम और मजदूरी 

आमतौर पर भारतीय जेलों में कैदियों को काम करने के मौके दिए जाते हैं. काम करने के बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं. हालांकि आजम खान को लेकर ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने वास्तव में कोई काम किया था या नहीं. या फिर उन्हें जेल से निकलने के बाद पैसे मिलेंगे या नहीं. लेकिन आपको बता दें कि मजदूरी की रकम और पात्रता कई बातों पर निर्भर करती है. 

कैदियों को मिलने वाली मजदूरी कैसे तय होती है 

भारतीय जेल प्रणाली में कनविक्टेड और अंडर ट्रायल कैदियों में अंतर किया जाता है. इससे काम और मजदूरी के नियम अलग-अलग होते हैं. कनविक्टेड कैदियों के लिए काम का एक शेड्यूल तय किया जाता है जबकि अंडर ट्रायल कैदियों को अक्सर कम से छूट मिली होती है. इसके अलावा सरकार द्वारा उन कैदियों को भी आर्थिक मदद दी जाती है जो जुर्माना नहीं दे पाते. इसका कारण यह होता है कि उन्हें रिहाई में कोई आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े. 

जेल में कैसे काम दिए जाते हैं 

आमतौर पर जेल में कैदियों को काबिलियत और शारीरिक क्षमता के मुताबिक ही काम दिए जाते हैं. इनमें बढ़ई का काम, सिलाई, खेती, खाना पकाना या फिर जेल की सफाई जैसे काम शामिल होते हैं. इसी के साथ कई मामलों में कैदियों को रिहाई के बाद उनके रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग कामों की ट्रेनिंग भी दी जाती है.

कितने रुपए मिलते हैं कैदियों को 

दरअसल हर राज्य में जेल में कैदियों को अलग-अलग दैनिक वेतन दिया जाता है. यह उनके काम के प्रकार पर भी निर्भर होता है. जेल में काम तीन तरह के होते हैं. कुशल, अर्ध कुशल या फिर अकुशल. तिहाड़ जेल में कुशल कैदियों को लगभग ₹194 प्रतिदिन दिए जाते हैं. इसी के साथ अर्ध कुशल कैदियों को 177 रुपए और अकुशल कैदियों को 156 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं.

इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर योग्यता और अनुभव के आधार पर कैदियों को ₹81, ₹60 और ₹50 हर रोज दिए जाते हैं. इसी के साथ केरल में बंद जेलों में दैनिक मजदूरी 63 रुपए से लेकर 127 रुपए तक होती है. साथ ही खुली जेल में कैदी बाकी कामों के लिए 230 रुपए हर रोज कमा सकते हैं. में कमाए हुए पैसों को कैदियों के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है. जिसका इस्तेमाल वें कैंटीन से सामान खरीदने या फिर रिहाई के बाद के खर्चों के लिए कर सकते हैं.

क्या सभी का काम करना जरूरी होता है 

दरअसल सभी कैदियों का काम करना जरूरी नहीं होता. जो कैदी अंडर ट्रायल पर हैं और जिन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है और सजा नहीं हुई है उन्हें आमतौर पर काम से छूट मिली होती है. इसी के साथ सेहत की दिक्कतों की वजह से भी कैदियों को काम में छूट मिलती है. काम देने का फैसला जेल प्रशासन की मर्जी पर होता है.

यह भी पढ़ें: कैदी की रिहाई से पहले कौन से डॉक्यूमेंट भरवाता है जेल प्रशासन, आजम खान की रिहाई से पहले जान लीजिए नियम

Published at : 23 Sep 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
Sitapur Jail Azam Khan Release SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement

वीडियोज

Ferrari 12 Cilindri Walkaround: Classic Design Meets Modern Innovation | Auto Live
Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार
I Love Muhammad Controversy: UP, Uttarakhand में 'बुलडोजर' एक्शन, कई गिरफ्तार
I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
हेल्थ
Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Release LIVE: सीतापुर से आगे बढ़ते ही समर्थकों ने आजम खान का किया स्वागत, सपाईयों में खुशी की लहर
LIVE: सीतापुर से आगे बढ़ते ही समर्थकों ने आजम खान का किया स्वागत, सपाईयों में खुशी की लहर
नौकरी
Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget