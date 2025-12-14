Australia Hanukkah Terror Attack: हाल ही में सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के बॉडी बीच पर हनुक्का उत्सव के जश्न के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया. इस मास शूटिंग में 10 लोगों की हत्या कर दी गई. यहूदियों के हनुक्का त्यौहार को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है. यह उत्पीड़न पर विश्वास की जीत और अंधेरे पर रोशनी की जीत की याद दिलाता है. यह त्यौहार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्यूसिड साम्राज्य पर यहूदी मैकाबीज की जीत और यरुशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रतीक है. आइए जानते हैं इस त्यौहार के बारे में और जानकारी.

क्या होता है मुख्य अनुष्ठान

हनुक्का त्यौहार में मेनोराह जलने के परंपरा होती है. इस नौ शाखाओं (मोमबत्ती) वाले मेनोराह को हनुक्कियाह कहा जाता है. त्यौहार की हर रात एक मोमबत्ती जलाई जाती है जो रोशनी की बढ़ती मौजूदगी का प्रतीक है. आखरी मोमबत्ती जिसे शमाश कहा जाता है का इस्तेमाल बाकी मोमबतों को जलाने के लिए किया जाता है. परिवार अक्सर आशा के संदेश को सार्वजनिक रूप से बांटने के लिए इसे खिड़की या दरवाजे के पास रखते हैं.

तेल का चमत्कार

हनुक्का त्यौहार पवित्र तेल से जुड़े एक चमत्कार में विश्वास पर आधारित है. यहूदी परंपरा के मुताबिक जब मंदिर को वापस लिया गया तो मंदिर के दीपक को जलाने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए तेल बचा था. लेकिन चमत्कारिक रूप से 8 दिनों तक यह तेल चलता रहा.

तेल में पकाए जाने वाले पारंपरिक भोजन

तेल के चमत्कार का सम्मान करने के लिए परिवार पूरे त्यौहार के दौरान तेल में तले या फिर पकाए गए भोजन को तैयार करते हैं. दो सबसे मशहूर व्यंजन लटकेस (कुरकुरे आलू के पैनकेक) और सुफागानियोट (जैली से भरे डोनट्स) हैं.

बच्चों के लिए खास

यह त्यौहार बच्चों के लिए खास अहमियत रखता है. इस दिन परिवार तोहफे एक्सचेंज करते हैं पर बच्चों को अक्सर हनुक्का गेल्ट दिया जाता है. यह सोने की पन्नी में लिपटें चॉकलेट के सिक्के होते हैं. इस दिन एक खेल भी खेला जाता है जिसका नाम ड्रेइडल है. दरअसल यह एक लट्टू होता है जिस पर चार हिब्रू अक्षर लिखे होते हैं. नून, गिमेल, हेई और शिन. इस त्यौहार के दौरान दैनिक पूजा में विशेष प्रार्थनाएं जोड़ी जाती हैं और परिवार माओज त्जुर जैसे पारंपरिक भजन गाते हैं. यह भजन यहूदी संघर्ष और मुक्ति की कहानी बताते हैं.

