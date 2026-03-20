Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर नेता कौन, जानिए उसकी कितनी है नेटवर्थ?
Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावी समर से पहले विधायकों की संपत्ति और उनके आपराधिक रिकॉर्ड ने सनसनी मचा दी है. क्या आप जानते हैं कि वहां सबसे अमीर चेहरा कौन सा है?
Assembly Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने साल 2026 के सबसे बड़े चुनावी मुकाबले की घोषणा कर दी है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों के एलान के साथ ही देश के एक बड़े हिस्से में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इन पांचों क्षेत्रों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें करोड़ों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इसी क्रम में पहले यह जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर नेता कौन सा है और उसकी नेटवर्थ कितनी है.
क्या कहती है ADR की रिपोर्ट?
पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही प्रदेश की सियासत में 'धनबल' और 'बाहुबल' को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की हालिया रिपोर्ट ने वर्तमान विधायकों की आर्थिक स्थिति और उनके आपराधिक इतिहास का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उसने मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 291 विधायकों के चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से यह साफ हो गया है कि बंगाल की विधानसभा में अब करोड़पतियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है
बंगाल के सबसे अमीर विधायक कौन?
पश्चिम बंगाल विधानसभा में अमीरी के मामले में जंगीपुर से विधायक जाकिर हुसैन सबसे ऊपर काबिज हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जाकिर हुसैन की कुल घोषित संपत्ति लगभग 67 करोड़ रुपये है, जो उन्हें सूबे का सबसे धनी विधायक बनाती है. उनके बाद कस्बा विधानसभा क्षेत्र से अहमद जावेद खान का नंबर आता है, जिनकी नेटवर्थ 32 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं, जोरासांको से विवेक गुप्ता 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इन आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति अब केवल जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि भारी निवेश और संपत्ति का केंद्र भी बन गई है.
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विधानसभा में करोड़पतियों का बढ़ता ग्राफ
बंगाल के चुनावी इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि आधे से ज्यादा विधायक करोड़पति हैं. वर्तमान सदन के 291 विधायकों में से 152 विधायक यानी करीब 52 प्रतिशत विधायक करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. यदि सभी विधायकों की कुल संपत्ति को जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 821.50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. प्रति विधायक औसत संपत्ति की बात करें तो यह अब 2.82 करोड़ रुपये हो गई है.
TMC या BJP किसमें ज्यादा करोड़पति?
अगर पार्टीवार करोड़पति विधायकों की बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ही दलों में अमीर विधायकों की संख्या काफी अधिक है. चूंकि टीएमसी सत्ता में है और उसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, इसलिए करोड़पतियों की लिस्ट में उनके नाम अधिक नजर आते हैं. हालांकि, बीजेपी के भी कई विधायक आर्थिक रूप से काफी मजबूत श्रेणी में आते हैं. यह स्थिति दर्शाती है कि विचारधारा चाहे जो भी हो, चुनावी मैदान में टिके रहने के लिए उम्मीदवारों का आर्थिक रूप से सक्षम होना अब एक अनिवार्य शर्त बनती जा रही है.
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Source: IOCL