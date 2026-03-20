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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAssembly Election 2026: पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर नेता कौन, जानिए उसकी कितनी है नेटवर्थ?

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर नेता कौन, जानिए उसकी कितनी है नेटवर्थ?

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावी समर से पहले विधायकों की संपत्ति और उनके आपराधिक रिकॉर्ड ने सनसनी मचा दी है. क्या आप जानते हैं कि वहां सबसे अमीर चेहरा कौन सा है?

By : निधि पाल | Updated at : 20 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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Assembly Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने साल 2026 के सबसे बड़े चुनावी मुकाबले की घोषणा कर दी है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों के एलान के साथ ही देश के एक बड़े हिस्से में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इन पांचों क्षेत्रों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें करोड़ों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इसी क्रम में पहले यह जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का सबसे अमीर नेता कौन सा है और उसकी नेटवर्थ कितनी है.

क्या कहती है ADR की रिपोर्ट?

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही प्रदेश की सियासत में 'धनबल' और 'बाहुबल' को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की हालिया रिपोर्ट ने वर्तमान विधायकों की आर्थिक स्थिति और उनके आपराधिक इतिहास का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उसने मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 291 विधायकों के चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से यह साफ हो गया है कि बंगाल की विधानसभा में अब करोड़पतियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है

बंगाल के सबसे अमीर विधायक कौन?

पश्चिम बंगाल विधानसभा में अमीरी के मामले में जंगीपुर से विधायक जाकिर हुसैन सबसे ऊपर काबिज हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जाकिर हुसैन की कुल घोषित संपत्ति लगभग 67 करोड़ रुपये है, जो उन्हें सूबे का सबसे धनी विधायक बनाती है. उनके बाद कस्बा विधानसभा क्षेत्र से अहमद जावेद खान का नंबर आता है, जिनकी नेटवर्थ 32 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं, जोरासांको से विवेक गुप्ता 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इन आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति अब केवल जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि भारी निवेश और संपत्ति का केंद्र भी बन गई है.

यह भी पढ़ें: World Happiness Index Report: दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा, जानें भारत-पाकिस्तान, इजरायल और ईरान का नंबर?

विधानसभा में करोड़पतियों का बढ़ता ग्राफ

बंगाल के चुनावी इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि आधे से ज्यादा विधायक करोड़पति हैं. वर्तमान सदन के 291 विधायकों में से 152 विधायक यानी करीब 52 प्रतिशत विधायक करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. यदि सभी विधायकों की कुल संपत्ति को जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 821.50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. प्रति विधायक औसत संपत्ति की बात करें तो यह अब 2.82 करोड़ रुपये हो गई है. 

TMC या BJP किसमें ज्यादा करोड़पति?

अगर पार्टीवार करोड़पति विधायकों की बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ही दलों में अमीर विधायकों की संख्या काफी अधिक है. चूंकि टीएमसी सत्ता में है और उसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, इसलिए करोड़पतियों की लिस्ट में उनके नाम अधिक नजर आते हैं. हालांकि, बीजेपी के भी कई विधायक आर्थिक रूप से काफी मजबूत श्रेणी में आते हैं. यह स्थिति दर्शाती है कि विचारधारा चाहे जो भी हो, चुनावी मैदान में टिके रहने के लिए उम्मीदवारों का आर्थिक रूप से सक्षम होना अब एक अनिवार्य शर्त बनती जा रही है.

यह भी पढ़ें: यूरोप तक तहलका मचाने वाली मिसाइलें किन-किन देशों के पास, जानें किसके पास सबसे लंबी रेंज?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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Assembly Election West Bengal Election Assembly Election 2026
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