हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia China Conflict: क्या अरुणाचल को अपना बताने भर से चीन का हो जाएगा यह इलाका, कैसे कोई जमीन किसी देश की हो जाती है? 

India China Conflict: क्या अरुणाचल को अपना बताने भर से चीन का हो जाएगा यह इलाका, कैसे कोई जमीन किसी देश की हो जाती है? 

India China Conflict: चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है और पूरे तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है और यहां की 90 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन को अपना बताता है. 

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 27 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

Arunachal Pradesh India China Conflict: भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला रहा सीमा विवाद एक बार फिर हरा हो गया है. अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन को खरी-खरी सुनाई है और अरुणाचल को लेकर रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है. यह विवाद तब सामने आया, जब अरुणाचल प्रदेश की महिला प्रेमा वांगियोग थोंगडोक को शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा कई घंटों तक रोका गया. वजह सिर्फ इतनी थी कि प्रेमा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थीं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट था. 

इस विवाद के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया है कि चीन कभी भी अवैध तौर पर बसाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता. जवाब में भारत ने नाराजगी जताई और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश बिना शक भारतीय इलाका है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उससे यात्रा करने का पूरा अधिकार है. 

बता दें, भारतीय चीन के बीच इस तरह का सीमा विवाद नया नहीं है. चीन इससे पहले भी पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को अपना बताने की हिमाकत कर चुका है. यहां तक कि चीन ने कई बार भारतीय इलाकों के नए नाम भी रखे हैं. हालांकि, भारत ने सभी दावों को पूरी तरह खारिज किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि कोई जमीन का टुकड़ा किसी देश का कैसे हो जाता है, इसको लेकर नियम क्या हैं? और क्या अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने भर से यह चीन का हो जाएगा? 
 
क्या है अरुणाचल प्रदेश पर विवाद?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद क्या है? बता दें, भारत और चीन 3500 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति है, जिसे लंबे समय से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. 1962 में भारत-चीन के बीच हुआ युद्ध भी सीमा विवाद के कारण हुआ था, इसके बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है. जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है तो चीन इसे दक्षिणी तिब्बत बताता है और पूरे तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है और यहां की 90 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन को अपना बताता है. 

क्या है अंतरराष्ट्रीय मापदंड?

भले ही चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लंबे समय से अपना दावा ठोकता आया हो, लेकिन भारत का रुख एकदम स्पष्ट है. भारत सरकार का मानना है कि अरुणाचल पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और इसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इतना ही नहीं अरुणाचल प्रदेश को भारतीय हिस्सा मानते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिली है. अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया है. 

कोई क्षेत्र किसी देश का कैसे हो जाता है?

इसके चार आधार होते हैं - ऐतिहासिक प्रमाण, कानूनी नियंत्रण, संधि व समझौते और अंतरराष्ट्रीय मान्यता. अब जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है तो भारत के पक्ष में यह चारों आधार हैं. इसका ऐतिहासिक प्रमाण मैकमोहन रेखा है, जो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताती है. भारत इस रेखा को अंतिम सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे अवैध मानता है. इसके बाद बात आती है कानूनी नियंत्रण की तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से भारतीय इलाका है, वहां का प्रशासन और कानून व्यवस्था भारत सरकार के हाथ में है. इसके अलावा अरुणाचल को लेकर किए गए संधि व समझौते भी भारतीय पक्ष में हैं. जहां तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता की बात है तो दुनिया के कई देशों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक मैक मोहन रेखा को मान्यता देते हैं और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय इलाका मानते हैं. ऐसे में स्पष्ट है कि किसी क्षेत्र पर दावा कर देने मात्र से वह उसका नहीं हो जाता है. इसके लिए कई तरह के प्रमाण की आवश्यकता होती है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया में कितनी देर में होता है एक लड़की का कत्ल, इनमें करीबियों या पार्टनर का कितना हाथ?

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Read
Published at : 27 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH India China Border India China Border Conflict CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले...', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Rohtak Basketball Pole Fell: Hardik के परिवार से मिलने CM Bhagwant Mann आज जाएंगे रोहतक
Rohtak Basketball Pole Fell: वो आखिरी चीख..नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की मौत से परिवार में पसरा मातम
Breaking News: Jammu-Kashmir में पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों पर छापे
Delhi Blast Case: 10 करोड़ का लालच पड़ा महंगा दिल्ली धमाके में सन्न कर देने वाला खुलासा | Breaking
Breaking News जम्मू के रियासी जिले में एक मेडिकल छात्र गिरफ्तार, फोन से मिले कई पाकिस्तानी नंबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले...', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?
क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?
नौकरी
RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?
RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Embed widget