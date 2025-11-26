दुनिया की लगभग हर संस्कृति और धर्म में महिलाओं को जीवन देने वाली शक्ति माना गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट के एक रिपोर्ट बताती है कि आज यही महिलाएं सबसे ज्यादा खतरे में हैं. संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंकाने वाला सच सामने आया है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या हो रही है. इसे उसके अपने साथी या किसी करीबी परिवार के सदस्य ही अंजाम दे रहे हैं. इससे पता चलता है कि आज भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह उनका खुद का ही घर है.

हर दिन 137 महिलाओं की हत्या

UN की रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन करीब 137 महिलाएं और लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार बनकर अपनी जान गंवा रही हैं. साल 2024 के दौरान दुनिया भर में कुल 83000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई. इनमें से लगभग 50000 मामलों में हत्यारा परिवार का ही कोई सदस्य जैसे पति, प्रेमी, भाई या कोई नजदीकी रिश्तेदार था.

ऑनलाइन हिंसा भी बढ़ी

संयुक्त राष्ट्र की महिला एजेंसी ने यह भी बताया कि इंटरनेट पर महिलाओं के लिए नफरत, धमकी, और डराने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कई बार ऑनलाइन हिंसा बाद में असल जिंदगी की हिंसा में बदल जाती है.

महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम

गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 11 पर्सेंट मामलों में पुरुषों की मौत घर में होती है, जिसमें परिवार के किसी सदस्य का हाथ होता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं. यह अंतर दिखाता है कि घरेलू हिंसा की सबसे बड़ी शिकार अब भी महिलाएं ही हैं.

किस देशों में खतरा सबसे ज्यादा?

UN की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं की सबसे ज्यादा हत्या अफ्रीका में हुई हैं. यह आंकड़ा करीब 22600 है. इसके बाद एशिया का नंबर आता है, जहां करीब 17400 महिलाओं की हत्या हुई हैं. वहीं, अमेरिका में 7700 मर्डर, यूरोप में 2100 और ओशिनिया 300 मर्डर हुए हैं.

फेमिसाइड को कैसे रोका जाए?

फेमिसाइड को रोकने के लिए ऐसे खास कदमों और नीतियों की जरूरत है, जो घर या निजी जगहों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को सीधे तौर पर समझें और उसी के हिसाब से काम करे. वहीं, कई देशों ने फेमिसाइड रोकने की कोशिशें की हैं, लेकिन इसके मामले अब भी चिंताजनक स्तर पर बने हुए हैं.

