वेनेजुएला में कितने हिंदू और कितने मुसलमान, जानें यहां सबसे बड़ा धर्म कौन सा?

दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला इन दिनों पूरी दुनिया की नजरों में है. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भू-राजनीतिक तनाव अचानक बेहद गंभीर रूप ले चुका है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने वेनेजुएला के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की है और यहां तक दावा किया गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने हिरासत में ले लिया है.

हालांकि इन दावों पर अभी वेनेजुएला की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि यह घटनाक्रम केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसका असर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना पर भी पड़ सकता है. ऐसे समय में यह जानना जरूरी हो जाता है कि वेनेजुएला कैसा देश है, वहां के लोग कौन-कौन से धर्म मानते हैं, वहां मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या कितनी है और आखिर वहां का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है.

वेनेजुएला का सबसे बड़ा धर्म कौन-सा है?

वेनेजुएला में ईसाई धर्म, खासतौर पर रोमन कैथोलिक, सबसे बड़ा धर्म है. देश की लगभग 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत आबादी खुद को रोमन कैथोलिक मानती है. कुछ सरकारी और सामाजिक अनुमानों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत से ज्यादा भी बताया जाता है, हालांकि इनमें कई लोग नाममात्र के अनुयायी होते हैं. कैथोलिक धर्म की जड़ें वेनेजुएला में स्पेनिश शासन के समय से जुड़ी हुई हैं. चर्च ने लंबे समय तक शिक्षा और सामाजिक जीवन में जरूरी भूमिका निभाई है. हालांकि, पिछले कुछ दशकों में चर्च का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ है.

प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म

वेनेजुएला की लगभग 10 प्रतिशत से 17 प्रतिशत आबादी प्रोटेस्टेंट ईसाई है. इनमें से ज्यादातर लोग इवेंजेलिकल चर्च से जुड़े हुए हैं. कई लोग पहले कैथोलिक थे, लेकिन बाद में प्रोटेस्टेंट ईसाई बने. हालांकि, सरकार और धार्मिक संगठनों के बीच कई बार मतभेद भी देखने को मिले हैं.

वेनेजुएला में कितने मुसलमान हैं?

वेनेजुएला में मुस्लिम आबादी संख्या में कम लेकिन प्रभावशाली मानी जाती है. यहां लगभग 1 लाख मुसलमान रहते हैं. यह कुल जनसंख्या का करीब 0.4 प्रतिशत है. ज्यादातर मुसलमान लेबनान और सीरिया मूल के हैं, जिनके पूर्वज 20वीं सदी में व्यापार और रोजगार के लिए यहां आए थे. मुसलमान मुख्य रूप से कराकास (राजधानी) और नुएवा एस्पार्टा राज्य में रहते हैं. इन क्षेत्रों में मस्जिदें, इस्लामिक सेंटर और सांस्कृतिक संस्थान मौजूद हैं. मुस्लिम समुदाय व्यापार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है.

वेनेजुएला में कितने हिंदू हैं?

वेनेजुएला में हिंदू आबादी बहुत ही कम है. हिंदुओं की संख्या को लेकर कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. हिंदू समुदाय को आमतौर पर अन्य धर्मों की श्रेणी में रखा जाता है. उनकी संख्या मुसलमानों, यहूदियों और बौद्धों से भी कम मानी जाती है. हिंदू समुदाय का आकार छोटा होने के कारण उनके धार्मिक स्थल और संगठन भी सीमित हैं.

