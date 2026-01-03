Nicolas Maduro Arrest: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर अमेरिकी ऑपरेशन के परिणाम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है. इसी बीच एक सवाल सभी के मन में खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति मादुरो की तरह किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है या नहीं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ.

क्या हैं नियम

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक मौजूद हेड ऑफ स्टेट को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त होती है. यह सुरक्षा कथित अपराध की परवाह किए बिना लागू होती है और इसमें विदेशी राष्ट्रीय अदालतों द्वारा गिरफ्तारी, हिरासत और मुकदमा शामिल है. आपको बता दें कि यह इम्यूनिटी सरकार के प्रमुख और विदेश मंत्रियों पर भी लागू होती है. दरअसल इस नियम से यह पक्का होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध सही तरीके से कम करें. जिस वजह से नेता शत्रु देश द्वारा गिरफ्तारी के डर के बिना यात्रा कर सकें और राजनयिक रूप से जुड़ सकें.

क्या है इस नियम का फायदा

दरअसल यह नियम कानून से ऊपर नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कानूनी अराजकता को रोकने के लिए है. इसके बिना दुश्मन देश विदेशी नेताओं को परेशान करने या हिरासत में लेने के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब तक किसी भी नेता को देश के वैध प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है विदेशी घरेलू अदालतें उन्हें कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकतीं.

कब हो सकती है गिरफ्तारी

आपको बता दें कि यह प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं है. जिस तरफ राष्ट्रीय अदालतें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से बंधी होती हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को इससे पूरी छूट है. रोम संविधि के तहत हेड ऑफ स्टेट पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे निकायों द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है. ऐसे मामलों में आधिकारिक पद कोई कानूनी ढाल नहीं देता. लेकिन क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून से आना चाहिए ना कि किसी एक देश की एकतरफा कार्रवाई से.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मामला क्यों अलग

दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका का यह तर्क है कि निकोलस मादुरो अमेरिकी कानून के तहत हेड ऑफ स्टेट प्रतिरक्षा के लिए योग्य ही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि वाशिंगटन उन्हें वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं देता है. अमेरिका का कहना है कि 2018 के वेनेजुएला के चुनाव धोखाधड़ी वाले थे और उसके बजाय विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अंतिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी. इस मामले के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने अदालत में दायर दस्तावेजों में यह तर्क दिया है की मादुरो अमेरिकी क्षेत्राधिकार में प्रतिरक्षा के हकदार ही नहीं हैं.

क्या अमेरिका कानूनी तौर पर किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है

अमेरिका सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकता. कोई भी देश अपने न्यायालय के जरिए से किसी मौजूदा विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता. जब तक कि वह व्यक्ति अब पद पर ना हो, किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र हो या फिर उस व्यक्ति का अपना देश इम्यूनिटी छोड़ दे.

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला से क्या-क्या मंगाता है भारत, जिसकी राजधानी पर एक साथ हुए कई मिसाइल अटैक