हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNicolas Maduro Arrest: क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह किसी भी 'हेड ऑफ स्टेट' को गिरफ्तार कर सकता है अमेरिका, क्या है इंटरनेशनल लॉ?

Nicolas Maduro Arrest: क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह किसी भी 'हेड ऑफ स्टेट' को गिरफ्तार कर सकता है अमेरिका, क्या है इंटरनेशनल लॉ?

Nicolas Maduro Arrest: डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी का दावा किया है. आइए जानते हैं क्या अमेरिका किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

Nicolas Maduro Arrest: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर अमेरिकी ऑपरेशन के परिणाम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है. इसी बीच एक सवाल सभी के मन में खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति मादुरो की तरह किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है या नहीं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ.

क्या हैं नियम 

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक मौजूद हेड ऑफ स्टेट को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त होती है. यह सुरक्षा कथित अपराध की परवाह किए बिना लागू होती है और इसमें विदेशी राष्ट्रीय अदालतों द्वारा गिरफ्तारी, हिरासत और मुकदमा शामिल है. आपको बता दें कि यह इम्यूनिटी सरकार के प्रमुख और विदेश मंत्रियों पर भी लागू होती है. दरअसल इस नियम से यह पक्का होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध सही तरीके से कम करें. जिस वजह से नेता शत्रु देश द्वारा गिरफ्तारी के डर के बिना यात्रा कर सकें और राजनयिक रूप से जुड़ सकें.

क्या है इस नियम का फायदा 

दरअसल यह नियम कानून से ऊपर नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कानूनी अराजकता को रोकने के लिए है. इसके बिना दुश्मन देश विदेशी नेताओं को परेशान करने या हिरासत में लेने के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब तक किसी भी नेता को देश के वैध प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है विदेशी घरेलू अदालतें उन्हें कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकतीं.

कब हो सकती है गिरफ्तारी 

आपको बता दें कि यह प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं है. जिस तरफ राष्ट्रीय अदालतें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से बंधी होती हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को इससे पूरी छूट है. रोम संविधि के तहत हेड ऑफ स्टेट पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे निकायों द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है. ऐसे मामलों में आधिकारिक पद कोई कानूनी ढाल नहीं देता. लेकिन क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून से आना चाहिए ना कि किसी एक देश की एकतरफा कार्रवाई से.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मामला क्यों अलग 

दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका का यह तर्क है कि निकोलस मादुरो अमेरिकी कानून के तहत हेड ऑफ स्टेट प्रतिरक्षा के लिए योग्य ही नहीं है.  ऐसा इसलिए क्योंकि वाशिंगटन उन्हें वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं देता है. अमेरिका का कहना है कि 2018 के वेनेजुएला के चुनाव धोखाधड़ी वाले थे और उसके बजाय विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अंतिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी. इस मामले के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने अदालत में दायर दस्तावेजों में यह तर्क दिया है की मादुरो अमेरिकी क्षेत्राधिकार में प्रतिरक्षा के हकदार ही नहीं हैं.

क्या अमेरिका कानूनी तौर पर किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर सकता है 

अमेरिका सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकता. कोई भी देश अपने न्यायालय के जरिए से किसी मौजूदा विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता. जब तक कि वह व्यक्ति अब पद पर ना हो, किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र हो या फिर उस व्यक्ति का अपना देश इम्यूनिटी छोड़ दे.

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला से क्या-क्या मंगाता है भारत, जिसकी राजधानी पर एक साथ हुए कई मिसाइल अटैक

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump Head Of State Nicolas Maduro Arrest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
ट्रेंडिंग
कोहरे की जीरो विजिबिलिटी हुई बोइंग 737 की दिल दहला देने वाली लैंडिंग- अब पायलट की हो रही तारीफ, वीडियो वायरल
कोहरे की जीरो विजिबिलिटी हुई बोइंग 737 की दिल दहला देने वाली लैंडिंग- अब पायलट की हो रही तारीफ
लाइफस्टाइल
सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत
सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget