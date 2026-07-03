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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAmarnath Yatra 2026: क्या अमरनाथ यात्रा के लिए खरीद सकते हैं पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर? जानें इसे खरीदने के नियम

Amarnath Yatra 2026: क्या अमरनाथ यात्रा के लिए खरीद सकते हैं पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर? जानें इसे खरीदने के नियम

Amarnath Yatra 2026: पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था बाब बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है. चलिए जानें कि क्या इस दौरान लोग अपना पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं कि नहीं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Jul 2026 11:22 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह में हर साल श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं. इस साल 57 दिनों तक चलने वाली यह पावन यात्रा पहलगाम के नुनवान बेस कैंप के पहले जत्थे की रवानगी के साथ शुरू हो गई है. चूंकि अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की कमी और सांस फूलने जैसी परेशानियां होना आम बात हैं. ऐसे में कई यात्री अपने साथ पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर या पोर्टेबल कैन ले जाने पर विचार करते हैं. चलिए जानें कि इस यात्रा में पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के क्या नियम हैं.

ऊंचाई पर जान की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन कैन

अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्तों पर चढ़ाई करते समय ऊंचाई बढ़ने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे वहां सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए यात्री अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर छोटे ऑक्सीजन कैन रख सकते हैं. इनको आप किसी भी अधिकृत मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर यात्रा के मुख्य पड़ावों पर मिलने वाली दुकानों से आसानी से खरीद सकते हैं. ये पोर्टेबल कैन वजन में काफी हल्के होते हैं और आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत देने का काम करते हैं, जिससे कि यात्रियों को पहाड़ों पर चलने में मदद मिलती है.

पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन का वजन और मंजूरी

यात्रा के दौरान भारी-भरकम सिलेंडर ले जाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए तीर्थयात्री आमतौर पर 120 ग्राम वाले छोटे और हल्के पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन अपने साथ रखना पसंद करते हैं. ये कैन आपके बैग में बहुत कम जगह घेरते हैं और इनको कहीं पर भी ले जाना काफी आसान होता है. सबसे अच्छी बात है कि इनको खरीदने के लिए श्राइन बोर्ड या किसी अन्य विभाग से कोई पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि खरीदारी के वक्त यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रोडक्ट के पास वैध ड्रग लाइसेंस हो और वह तय मानकों पर खरा उतरे.

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अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेट और श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन

भले ही आप अपनी सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन कैरी कर रहे हों, लेकिन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नियमों के अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को पूरा करना बेहद जरूरी होता है. यात्रा शुरू करने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु को बोर्ड द्वारा अधिकृत अस्पताल या डॉक्टर से अपना अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना होता है. इसके साथ ही सुरक्षा और निगरानी के लिए जारी किया जाने वाला RFID पास लेना भी अनिवार्य है. इन कानूनी दस्तावेजों के बिना किसी भी यात्री को बेस कैंप से आगे जाने की अनुपति नहीं दी जाती है.

क्या फ्लाइट या ट्रेन में ले जा सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर?

अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए देख से किसी दूरदराज हिस्से से हवाई यात्रा या फिर ट्रेन के जरिए आ रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए नियम बदल जाते हैं. घरेलू एयरलाइंस में सुरक्षा कारणों की वजह से व्यक्तिगत ऑक्सीजन सिलेंडर सीधे के जाने की मनाही होती है. अगर आपको फ्लाइट में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो एयरलाइन कंपनी से काफी पहले अनुमति लेनी होती है और आमतौर पर वे खुद ही इसका प्रबंध करके देते हैं. वहीं पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जाने के लिए आपके पास डॉक्टर का पर्चा और डिवाइस का अप्रूलव सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 11:22 AM (IST)
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Amarnath Yatra Amarnath Yatra 2026 Oxygen Cylinder Rules
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