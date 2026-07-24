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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNEET Paper Leak Protest: क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है चैलेंज, क्या है नियम?

NEET Paper Leak Protest: क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है चैलेंज, क्या है नियम?

NEET Paper Leak Protest: नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी. आइए जानते हैं कि क्या इस कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 24 Jul 2026 04:52 PM (IST)
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  • प्रधानमंत्री ने पेपर लीक हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित किए।
  • फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसले हाई कोर्ट में चुनौती योग्य।
  • उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील संभव।
  • कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सीधी पहुँच।

NEET Paper Leak Protest: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार उन लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी जो परीक्षा के पेपर लीक करने में शामिल हैं.  जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच हुई इस घोषणा ने लोगों के मन में यह जानने के दिलचस्पी जगा दी है कि यह स्पेशल कोर्ट आखिर काम कैसे करती है और क्या इस कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? 

फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है. लेकिन आमतौर पर अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती. रेगुलर जिला और सेशन कोर्ट के फैसलों की तरह ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले भी भारतीय कानून के तहत अपील के क्रम के दयारे में ही आते हैं. 

फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग न्यायिक संस्था नहीं है. यह रेगुलर जिला न्यायपालिका का ही हिस्सा है. इन्हें खास तरह के मामलों को तेजी से निपटारा करने के लिए बनाया गया है. इस वजह से आम अदालत पर लागू होने वाली अपील की प्रक्रिया ही फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी लागू होती है.

पहली अपील हाई कोर्ट में 

अगर कोई भी व्यक्ति फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो पहला कानूनी रास्ता संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में अपील दायर करना है. क्योंकि ज्यादातर फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला और सेशन कोर्ट के स्तर पर काम करते हैं इस वजह से उनके फैसलों की समीक्षा आमतौर पर संबंधित हाई कोर्ट द्वारा ही की जाती है. हाई कोर्ट के पास यह पूरा अधिकार है कि वह फैसले को बरकरार रख सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या फिर उसे पलटने का फैसला लेने से पहले मामले के सबूत, कानूनी तर्क और प्रतिक्रियात्मक पहलुओं की समीक्षा कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट का रुख करना 

अगर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है. भारतीय कानून के तहत स्थापित न्यायिक क्रम का पालन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा अपील पर फैसला सुनाए जाने के बाद ही करता है. इससे यह पक्का होता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचने से पहले मामलों की कई स्तर पर जांच पड़ताल हो. 

यह भी पढ़ेंः क्या होती हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, नॉर्मल अदालत से यहां कितनी अलग होती है सुनवाई

कब किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का सीधे रुख?

हालांकि सामान्य रास्ता हाईकोर्ट से होकर गुजरता है लेकिन कुछ खास हालातों में कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है.  ऐसा ही एक उपाय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन है. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में कानून से जुड़ा कोई अहम सवाल है या फिर न्याय में कोई बड़ी गड़बड़ी है तो वह अपील सुनने के लिए खास इजाजत दे सकती है. एक और अपवाद तब होता है जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो. इसके तहत पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है. 

अपील दायर करने की समय सीमा 

कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए भी खास समय सीमा है. हाई कोर्ट में अपील आमतौर पर मामले की प्रकृति और लागू कानून के आधार पर 30 से 90 दिनों के अंदर दायर करनी होती है. इसी तरह हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील या फिर स्पेशल लीव पिटिशन आमतौर पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के मुताबिक 60 से 90 दिनों के अंदर दायर करनी होती है.

यह भी पढ़ेंः छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल की Electric Stick! इसमें कितने वोल्ट का झटका लगता है?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 04:52 PM (IST)
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