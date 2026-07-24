#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCjp Protest Pellet Gun: CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन फायरिंग! आयरलैंड से कैसे पहुंची भारत, जानें 500 साल पुराना इतिहास

Cjp Protest Pellet Gun: CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन फायरिंग! आयरलैंड से कैसे पहुंची भारत, जानें 500 साल पुराना इतिहास

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के उग्र विरोध में बीते 20 जुलाई को आरएएफ के द्वारा पैलेट गन चलाए जाने की बात प्रदर्शनकारी कर रहे हैं. चलिए जानें कि इस गन का इतिहास क्या है और यह भारत में कहां से आई.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 24 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

Cjp Protest Pellet Gun: बीते सोमवार 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किए गए बड़े प्रदर्शन के बाद सामने आई तस्वीरों ने देशभर में तहलका मचा दिया है. प्रदर्शनकारियों ने ऐसा दावा किया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्ट ने उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है. हालांकि सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन ने इन सभी गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन आंदोलन में घायल कई छात्रों के शरीर पर छोटे छर्रों के गहरे घाव मिलने से विवाद और गहरा हो गया है. इस घटना के बाद अब यह सवाल फिर से सुर्खियों में है कि भीड़ तो तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह खतरनाक हथियार कहां से आया और इतिहास आखिर क्या है.

कब और कहां हुआ था इसका आविष्कार?

पैलेट गन का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 500 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है. दुनिया की पहली मैकेनिकल एयर या पैलेट गन 1580 के आसपास यूरोप में बनाई गई थी, जिसका एतिहासिक मॉडल आज भी स्टॉकहोम के लिवरुस्टकामरेन संग्रहालय में सुरक्षित तरीके से रखा गया है. इसके बाद 1780 के दशक में ऑस्ट्रिया के घड़ीसाज बार्टोलोमियो गिराडोर्नी ने विंडबुचसे नाम से 20-राउंड वाली रिपीटिंग एयर राइफल तैयार की, जिसका इस्तेमाल ऑस्ट्रिया की सेना करती थी. 1890 के दशक में डेजी जैसी मशहूर कंपनियों ने इसे मनोरंजन और खेलों के लिए लोकप्रिय बनाया, जिससे आधुनिक पेलेट गन के विकास की नई राह खुली.

आयरलैंड से भारत कैसे पहुंची पैलेट गन?

मनोरंजन और सेना के अलावा आम जनता की भीड़ को काबू में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटेन ने शुरू किया था. साल 1970 में उत्तरी आयरलैंड में भड़के नागरिक दंगों के दौरान ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर पहली बार पैलेट-फायरिंग शॉटगन चलाई थी. इसके बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने काइटेनिक इम्पैक्ट राउंड के तहत रबर और प्लास्टिक के बैटन व पैलेट तैयार किए. इसके बाद इजरायल ने भी 1987 से 1993 के बीच हुए जनविरोध को दबाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया. भारत में पहली बार 2010 में जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ ने 12-गेज पंप-एक्शन शॉटगन के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू किया था.

यह भी पढ़ें: भारत से पहले इन देशों में भी हो चुके हैं Gen Z आंदोलन, जानें क्या रहा उनका हासिल?

पैलेट गन से इंसान को कितना नुकसान?

पैलेट गन एक बेहद घातक हथियार है, जिससे निकलने वाले सीसे या लोहे के छोटे-छोटे छर्रे हवा में तेजी से फटकर बिखर जाते हैं. बंदूक से एक बार निकल जाने के बाद इन छर्रों की दिशा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है. ये छर्रे त्वचा और मांस को चीरते हुए शरीर के अंदर समा जाते हैं. अगर ये छर्रे चेहरे या आंख की नाजुक पुतली पर लग जाएं तो पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. इसीलिए इसे गैर-घातक हथियार की श्रेणी में रखे जाने के बाद भी बहुत जानलेवा माना जाता है.

संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा किया पैलेट गन का विरोध

संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल का सख्त विरोध करती आई हैं. संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट मानना है कि इससे नागरिकों को अत्यधिक और स्थाई क्षति पहुंचती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का सीधा उल्लंघन है. भारत के कश्मीर में जब सुरक्षा बलों ने इस शॉटगन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था तो भी संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी गहरी चिंता जताई थी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, शांतिपूर्ण या उग्र प्रदर्शनकारियों पर ऐसे अनियंत्रित हथियार चलाना पूरी तरह से अनुचित और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें: Delhi Jantar Mantar protest: छात्रों पर पर 'पैलेट गन' का इस्तेमाल! जानें क्या है इसको लेकर नियम, कब और कहां हो सकता है इस्तेमाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
CJP Protest Pellet Gun Pellet Gun History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Cjp Protest Pellet Gun: CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन फायरिंग! आयरलैंड से कैसे पहुंची भारत, जानें 500 साल पुराना इतिहास
CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन फायरिंग! आयरलैंड से कैसे पहुंची भारत, जानें 500 साल पुराना इतिहास
जनरल नॉलेज
NEET Paper Leak Protest: क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है चैलेंज, क्या है नियम?
क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है चैलेंज, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
हाईकोर्ट के किन-किन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते चैलेंज? एक क्लिक में जानें सारे नियम
हाईकोर्ट के किन-किन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते चैलेंज? एक क्लिक में जानें सारे नियम
जनरल नॉलेज
CJP Protest: जेपी से लेकर अन्ना और अब कॉकरोच... इन बड़े आंदोलनों ने बदली देश की दशा और दिशा, जानें इतिहास
जेपी से लेकर अन्ना और अब कॉकरोच... इन बड़े आंदोलनों ने बदली देश की दशा और दिशा, जानें इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? जांच में जुटी CRPF, राहुल ने दिखाए सबूत
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं? जांच में जुटी CRPF, राहुल ने दिखाए सबूत
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: दिल्ली के बाद अब लखनऊ बनेगा आंदोलन का केंद्र! कांग्रेस ने किया मार्च का ऐलान
Live: दिल्ली के बाद अब लखनऊ बनेगा आंदोलन का केंद्र! कांग्रेस ने किया मार्च का ऐलान
क्रिकेट
WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check
WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
सरकार ने मानी CJP की दो डिमांड, केंद्र से मीटिंग के बाद पार्टी का दावा, कहा- धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा इस्तीफा
सरकार ने मानी CJP की दो डिमांड, केंद्र से मीटिंग के बाद पार्टी का दावा, कहा- धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा इस्तीफा
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
इंडिया
‘प्रधान को जाना ही होगी, 3 मांगें हो पूरी’, पैलेट गन पीड़ित छात्र के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
‘प्रधान को जाना ही होगी, 3 मांगें हो पूरी’, पैलेट गन पीड़ित छात्र के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इंडिया
SC On Paper Leak: नीट पेपर लीक पर केंद्र ने SC से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'
नीट पेपर लीक पर केंद्र ने SC से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget