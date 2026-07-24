CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन फायरिंग! आयरलैंड से कैसे पहुंची भारत, जानें 500 साल पुराना इतिहास

Cjp Protest Pellet Gun: बीते सोमवार 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किए गए बड़े प्रदर्शन के बाद सामने आई तस्वीरों ने देशभर में तहलका मचा दिया है. प्रदर्शनकारियों ने ऐसा दावा किया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्ट ने उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है. हालांकि सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन ने इन सभी गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन आंदोलन में घायल कई छात्रों के शरीर पर छोटे छर्रों के गहरे घाव मिलने से विवाद और गहरा हो गया है. इस घटना के बाद अब यह सवाल फिर से सुर्खियों में है कि भीड़ तो तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह खतरनाक हथियार कहां से आया और इतिहास आखिर क्या है.

कब और कहां हुआ था इसका आविष्कार?

पैलेट गन का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 500 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है. दुनिया की पहली मैकेनिकल एयर या पैलेट गन 1580 के आसपास यूरोप में बनाई गई थी, जिसका एतिहासिक मॉडल आज भी स्टॉकहोम के लिवरुस्टकामरेन संग्रहालय में सुरक्षित तरीके से रखा गया है. इसके बाद 1780 के दशक में ऑस्ट्रिया के घड़ीसाज बार्टोलोमियो गिराडोर्नी ने विंडबुचसे नाम से 20-राउंड वाली रिपीटिंग एयर राइफल तैयार की, जिसका इस्तेमाल ऑस्ट्रिया की सेना करती थी. 1890 के दशक में डेजी जैसी मशहूर कंपनियों ने इसे मनोरंजन और खेलों के लिए लोकप्रिय बनाया, जिससे आधुनिक पेलेट गन के विकास की नई राह खुली.

आयरलैंड से भारत कैसे पहुंची पैलेट गन?

मनोरंजन और सेना के अलावा आम जनता की भीड़ को काबू में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटेन ने शुरू किया था. साल 1970 में उत्तरी आयरलैंड में भड़के नागरिक दंगों के दौरान ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर पहली बार पैलेट-फायरिंग शॉटगन चलाई थी. इसके बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने काइटेनिक इम्पैक्ट राउंड के तहत रबर और प्लास्टिक के बैटन व पैलेट तैयार किए. इसके बाद इजरायल ने भी 1987 से 1993 के बीच हुए जनविरोध को दबाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया. भारत में पहली बार 2010 में जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ ने 12-गेज पंप-एक्शन शॉटगन के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू किया था.

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पैलेट गन से इंसान को कितना नुकसान?

पैलेट गन एक बेहद घातक हथियार है, जिससे निकलने वाले सीसे या लोहे के छोटे-छोटे छर्रे हवा में तेजी से फटकर बिखर जाते हैं. बंदूक से एक बार निकल जाने के बाद इन छर्रों की दिशा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है. ये छर्रे त्वचा और मांस को चीरते हुए शरीर के अंदर समा जाते हैं. अगर ये छर्रे चेहरे या आंख की नाजुक पुतली पर लग जाएं तो पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. इसीलिए इसे गैर-घातक हथियार की श्रेणी में रखे जाने के बाद भी बहुत जानलेवा माना जाता है.

संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा किया पैलेट गन का विरोध

संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल का सख्त विरोध करती आई हैं. संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट मानना है कि इससे नागरिकों को अत्यधिक और स्थाई क्षति पहुंचती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का सीधा उल्लंघन है. भारत के कश्मीर में जब सुरक्षा बलों ने इस शॉटगन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था तो भी संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी गहरी चिंता जताई थी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, शांतिपूर्ण या उग्र प्रदर्शनकारियों पर ऐसे अनियंत्रित हथियार चलाना पूरी तरह से अनुचित और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है.

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