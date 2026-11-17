Cyclone Akvan: हाल ही में आए तूफान अर्नब और मुरासु को करीब एक महीना भी नहीं बीता है कि तीसरा तूफान अकवान तेजी से गंभीर रूप ले रहा है. इस बार भी यह तूफान रूपी राक्षस बंगाल की खाड़ी से उठा है और इसके 20 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश और यानम के तटों पर टकराने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के वक्त 120 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी जो कि 145 किमी प्रति घंटा भी पहुंच सकती हैं. इसे लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और बंगाल को अलर्ट कर दिया गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस तूफान का नाम ‘अकवान’ आखिर इतना अलग क्यों है और इसे एक राक्षस के नाम पर क्यों रखा गया है? आइए समझ लेते हैं.

फारसी महाकाव्य शाहनामा से आया अकवान का नाम?

समुद्र ही गहराई से जब कोई विकराल तूफान उठता है तो वह अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आता है. लेकिन कई बार इसके पीछे संस्कृतियों और लोककथाओं की ऐसी कई अनसुनी कहानियां जुड़ी होती हैं. इन दिनों मौसम के जानकारों की जुबान पर ऐसे ही एक तूफान अकवान का नाम गूंज रहा है. पहली नजर में यह सिर्फ एक चक्रवाती तूफान का नाम लग सकता है, लेकिन इसके नाम के पीछे ईरानी विरासत और मायावी दानव की दास्तां छिपी है.

शाहनामा के पन्नों से निकला अकवान

इस नए चक्रवात अकवान की जड़ें ईरान के विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामा की गहराई से जुड़ी हैं. 10वीं सदी के महान फारसी कवि फिरदौस द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ में अकवान-ए-दीव नाम के एक बेहद ताकतवर और मायावी दानव का जिक्र है. पौराणिक कथा की मानें तो अकवान के पास रूप बदलने की मायावी शक्ति थी. वह अक्सर एक जंगली गधे का भेष धारण करके लोगों को भ्रमित करता था. ईरान की ओर से सुझाए गए इस नाम का कोी सीधा अंग्रेजी अनुवाद तो नहीं है, लेकिन इसकी रोमांचक गाथा भी कम कम नहीं है.

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जब योद्धा रुस्तम ने किया अकवान का अंत

इस फारसी लोककथा में राक्षस अकवान और योद्धा रुस्तम के बीच के युद्ध का भी वर्णन मिलता है. कहानी की मानें तो एक बार राक्षस अकवान ने रुस्तम को सोते हुए जमीन समेत उखाड़ लिया और उनको आकाश में बहुत ऊंचाई पर लेकर चला गया. ऊंचाई पर पहुंचकर उसने रुस्तम से पूछा कि वह उनको नुकीले पहाड़ की चोटियों पर फेकें या फिर समुद्र की गहराई में डाल दे. रुस्तम को तुरंत समझ में आ गया कि वे जो भी बोलेंगे अकवान हमेशा उसका उल्टा ही करेगा. तब उन्होंने कहा कि उनको पहाड़ों पर फेंक दे. अकवान ने इसका उल्टा करते हुए रुस्तम को समुद्र में डाल दिया. बाद में रुस्तम तैरकर सुरक्षित किनारे पर आ गए और बाद में उन्होंने अकवान का अंत कर दिया.

अकवान पर क्यों रखा गया तूफान का नाम?

चक्रवाती तूफान अकवान का नाम ईरान ने सुझाया था. दरअसल उत्तर हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के नाम के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहले से निर्धारित सूची में ईरान ने इस नाम सुझाया था. क्रम के अनुसार जब भी किसी नए चक्रवात का नंबर आता है तो क्रम के अनुसार किसी एक देश द्वारा दिए गए नाम पर उसका नाम रखा जाता है. हालांकि इस नाम का उस तूफान की तीव्रता या फिर वह कहां पर आ रहा है, उस स्थान से इसका कोई लेना-देना नहीं होता है. बल्कि ये नाम देशों के द्वारा पहले से सोच लिए गए होते हैं, उसी क्रम के आधार पर नामकरण कर दिया जाता है.

कैसे तैयार होती है चक्रवातों के नाम की लिस्ट?

चक्रवातों का नाम रखने के लिए ऐसा नहीं होता है कि जिस देश में वह आ रहा है, तो वहीं से संबंधित उसे कोई नाम दे दिया जाए. बल्कि इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय पैनल बना है. इस पैेनल में भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन समेत कुल 13 देश शामिल हैं. इन सभी देशों ने अपनी संस्कृति और भाषा से संबंधित 13-13 नाम सुझाए थे. जिसमें से 169 नामों का एक बैंक तैयार किया गया है. सभी नाम वर्णमाला के क्रम से लिखे हुए हैं और बारी-बारी से तूफान आने पर एक नाम का इस्तेमाल किया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि एक बार इस्तेमाल हो चुके नाम का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है.





तूफानों के नाम रखना क्यों जरूरी?

अब सवाल यह भी है कि हर बार आने वाले एक नए तूफान को एक नया नाम देना इतना जरूरी क्यों है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन और आपदा प्रबंधन को आसान बनाना है. आम लोग, मछुआरे, राहत बचाव कर्मी दल या फिर मीडिया सभी के लिए अक्षांश-देशांतर के कठिन नंबरों और आंकड़ों को बार-बार याद रखना बेहद मुश्किल काम है. वहीं जब किसी चीज का छोटा सा सरल और सांस्कृतिक पहचान देते हुे नाम रख देते हैं तो उसे याद करना आसान होता है. जब एक ही समंदर के दो अलग-अलग हिस्सों में एकसाथ कई तूफान सक्रिय हो जाएं तो नाम जान-माल की सुरक्षा करने में काफी मददगार होते हैं.

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