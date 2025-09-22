हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAir India Cockpit Passcode: कैसा होता है फ्लाइट के कॉकपिट का पासकोड, किन-किन लोगों को होती है इसकी जानकारी?

Air India Cockpit Passcode: एयर इंडिया एक्सप्रेस में बैठे एक यात्री ने अपने अन्य आठ यात्रियों के साथ कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की. चलिए जानें कि इसके बारे में किसे जानकारी होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Sep 2025 04:05 PM (IST)

Air India Cockpit Passcode: बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इस फ्लाइट में बैठे यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिससे विमान में अफरा-तफरी मच गई. खबर है कि उस यात्री ने पासकोड सही डाला, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक होने के डर से कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला. इस मामले में उस यात्री को और उसके साथ के 8 लोगों को सीआईएसफ को सौंप दिया गया है. चलिए इसी क्रम में पहले यह जान लेते हैं कि फ्लाइट के कॉकपिट का पासकोड आखिर कैसा होता है और किन-किन लोगों को इसकी जानकारी होती है.

सबसे संवेदनशील विमान का कॉकपिट

हवाई यात्रा की सुरक्षा में एक सबसे संवेदनशील जगह है विमान का कॉकपिट. कॉकपिट में एंट्री, एग्जिट और कंट्रोल के बारे में सामान्य जनता के बीच कई सवाल रहते हैं. हवाई जहाज के कॉकपिट तक पहुंच केवल चुनिंदा और अधिकृत कर्मियों के लिए सीमित रहती है. विमान के पायलट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स के पास नियमित तौर पर कॉकपिट में एंट्री का परमिट होता हैं. इन सदस्यों को एयरलाइन द्वारा प्रमाणित किया जाता है और वे सुरक्षा जांच, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और जरूरी ट्रेनिंग से गुजरते हैं.

कॉकपिट में कौन-कौन जा सकता है?

इसके अलावा एयरलाइन के संचालन और सुरक्षा विभागों के अधिकृत कर्मचारी तथा विमानन तकनीकी/मेंटेनेंस स्टाफ कुछ मामलों में कॉकपिट या उसके पास पहुंच सकते हैं, पर यह हमेशा प्रक्रियाओं और निगरानी में ही होता है. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जैसे कि भारत में DGCA, अमेरिका में FAA, और यूरोप में EASA, कॉकपिट सुरक्षा के मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करती हैं. इसके अलावा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ICAO के सिफारिशी निर्देश भी प्रभावी होते हैं.

कैसा होता है इसका पासकोड

अब कॉकपिट के पासकोड की बात करें तो इसके लिए एक विशेष पासकोड या पिन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. यह पासकोड आमतौर पर चार अंकों का या उससे अधिक कठिन होता है, जिसे एयरलाइन कंपनियां नियमित रूप से अपडेट करती रहती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो यह पासकोड केवल पायलट और कॉ-पायलट के पास रहता है. एयरलाइन का संचालन विभाग और सुरक्षा अधिकारी भी केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही इसे जानते हैं. 

यात्रियों को नहीं दी जाती इसकी कोई जानकारी

आम क्रू मेंबर या यात्री को कभी भी इस कोड की जानकारी नहीं दी जाती है. कुछ आधुनिक एयरक्राफ्ट में डिजिटल लॉक के साथ बायोमेट्रिक सुरक्षा या कार्ड-आधारित प्रणाली भी लागू है, ताकि केवल पंजीकृत और अधिकृत कर्मी ही कॉकपिट में प्रवेश कर सकें. इस तरह, आधुनिक विमान संचालन में कॉकपिट का पासकोड केवल पायलट और एयरलाइन के अधिकृत अधिकारियों के पास सुरक्षित रहता है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 03:54 PM (IST)
Air India Express Air India Cockpit Air India Cockpit Passcode
