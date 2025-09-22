हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cockpit Doors Safety: क्या कॉकपिट के दरवाजों पर बंदूक की गोली भी नहीं करती असर, जानें कितना होता है मजबूत?

Cockpit Doors Safety: क्या कॉकपिट के दरवाजों पर बंदूक की गोली भी नहीं करती असर, जानें कितना होता है मजबूत?

Cockpit Doors Safety: बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक यात्री ने कॉकपिट को खोलने की कोशिश की. इसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. आइए जानते हैं कॉकपिट कितना सुरक्षित है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Sep 2025 05:06 PM (IST)

Cockpit Doors Safety: हाल ही में बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया के फ्लाइट में हुई चौंकाने वाली घटना ने कॉकपिट की सुरक्षा को लेकर सभी का ध्यान खींचा है. दरअसल फ्लाइट में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की और साथ ही सही पासवर्ड भी डाल दिया. पायलट को हाईजैक की आशंका हुई और उसने दरवाजा नहीं खोला. फ्लाइट के लैंड होने के बाद उस यात्री और साथ में आठ अन्य लोगों को जांच के लिए सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है. इस घटना के बाद कॉकपिट की सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े हुए ही हैं लेकिन साथ में यह भी सवाल आता है कि क्या कॉकपिट के दरवाजे बुलेट प्रूफ होते हैं? आईए जानते हैं. 

कितने मजबूत हैं कॉकपिट के दरवाजे 

दरअसल आधुनिक विमान में कॉकपिट के दरवाजे बुलेट रेजिस्टेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं. आम दरवाजों की तुलना में यह काफी मजबूत होते हैं. लेकिन इन्हें बुलेट प्रूफ कह देना कुछ हद तक सही नहीं होगा. यह दरवाजे मजबूत तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इन्हें पार ना कर सके. कॉकपिट के दरवाजों में गोलियों का प्रवेश काफी सीमित है. 

9/11 के बाद बढ़ी सुरक्षा 

9/11 के बाद दुनिया भर की विमानन एजेंसियों ने कॉकपिट के दरवाजों की मजबूती पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और कड़े सुरक्षा मानक लागू किए. कॉकपिट के दरवाजों में कई परतें होती है जो कंपोजिट सामग्री और स्टील से बनी हुई होती हैं. यह शारीरिक हमलों और बैलिस्टिक इंपैक्ट का सामना कर सकती हैं. इससे कॉकपिट में बिना इजाजत के प्रवेश करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. 

कॉकपिट की सुरक्षा 

कॉकपिट के लिए दरवाजे काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि वे विमान के पूरे सिस्टम की सुरक्षा कर रहे हैं. अगर गोली लग भी जाए तो भी डिजाइन इंस्ट्रूमेंट पैनल्स और वायरिंग जैसी चीजों को होने वाले नुकसान को कम करता है. इससे केबिन प्रेशर कम होने या फिर विमान के उड़ने में खराबी के जोखिम कम हो जाते हैं. कॉकपिट के दरवाजों में बुलेटप्रूफ शीशे और मजबूत धातु की सलाखें भी लगी होती हैं.

कॉकपिट के दरवाजों को पूरी तरह बुलेट प्रूफ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन वह बिना इजाजत के प्रवेश को रोकने और उड़ान के समय में खतरों को कम करने में काफी सहायक होते हैं. एयर इंडिया की घटना से पता चलता है कि विमान की सुरक्षा में कॉकपिट के दरवाजों का कितना अहम रोल होता है.

Published at : 22 Sep 2025 05:06 PM (IST)
