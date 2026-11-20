Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कम बजट हेतु बैनर, स्क्रॉलर विज्ञापन विकल्प मौजूद।

TV Advertising Cost in India: भारत में टेलीविजन पर विज्ञापन देने का खर्च कुछ हजार रुपये से लेकर कई लाख रुपये तक हो सकता है. लेकिन यह इस बात पर निर्भर होता है कि विज्ञापन किस चैनल पर, किसी प्रोग्राम के दौरान, किस वक्त और कितनी देर के लिए दिखाया जा रहा है. किसी क्षेत्रीय चैनल पर 10 सेकंड का विज्ञापन देना सस्ता पड़ सकता है. इसी के साथ नेशनल एंटरटेनमेंट चैनल और प्राइम टाइम स्लॉट के लिए आमतौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं.

बड़े खेल आयोजनों के दौरान विज्ञापन के रेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. आईपीएल के एक सामान्य मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन का खर्च लगभग ₹18 लाख तक हो सकता है. इसी के साथ फाइनल मैच के दौरान यह खर्च ₹50 लाख तक पहुंच सकता है. विज्ञापन के बजट के दो मुख्य हिस्से होते हैं. एयरटाइम और प्रोडक्शन. कंपनियां पूरे विज्ञापन के बजाय बैनर, बैंड या फिर स्क्रीन पर चलने वाले टेक्स्ट का विकल्प भी चुन सकती हैं.

अलग-अलग टीवी चैनलों पर एयरटाइम का खर्च कितना होता है?

भारतीय टेलीविजन पर विज्ञापन का कोई एक तय रेट नहीं है. हर चैनल का अपना रेट कार्ड होता है. इसमें प्रोग्राम, टाइम स्लॉट, दर्शकों की संख्या और विज्ञापन की अवधि के हिसाब से कीमत अलग-अलग होती है. आमतौर पर रेट 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए बताया जाता है.

रीजनल चैनल उन कंपनियों के लिए अच्छे होते हैं जो किसी खास राज्य या फिर भाषा-भाषी बाजार को टारगेट करना चाहती हैं. इनके विज्ञापन के रेट कुछ ₹100 से लेकर कई हजार रुपये या फिर उससे ज्यादा तक हो सकते हैं. दर्शकों तक पहुंच, व्यूअरशिप, भाषा और प्रसारण का समय इस बात को तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कि कीमत क्या होगी.

न्यूज चैनलों के रेट कार्ड के मुताबिक 10 सेकंड के कुछ स्टॉल की कीमत लगभग ₹1000 से ₹5500 के बीच होती है. बड़े चैनल और खास प्रोग्राम के लिए यह कीमत ज्यादा हो सकती है. स्टार प्लस, कलर्स, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और जी टीवी जैसे बड़े हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल प्राइम टाइम के दौरान ज्यादा रेट वसूलते हैं. 2026 की एक एजेंसी गाइड के मुताबिक 10 सेकंड के विज्ञापन का खर्चा लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक हो सकता है.





रियलिटी शो और क्रिकेट के लिए विज्ञापन इतने महंगे क्यों होते हैं?

लोकप्रिय रियलिटी शो के लिए विज्ञापन के रेट काफी ज्यादा होते हैं. बिग बॉस के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए लगभग 4.5 लाख का खर्चा आ सकता है. कुछ एडवरटाइजर्स ने लगभग 3.5 लाख से 3.75 लाख में डील पक्की की थी. यह रेट सीजन और प्रोग्राम के हिसाब से बदलते रहते हैं.

लाइव क्रिकेट सबसे महंगे ऑप्शन में से एक है. आईपीएल 2026 के रेट कार्ड के मुताबिक एक सामान्य लाइव मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत SD और HD फीड को मिलाकर ₹18 लाख थी. सिर्फ SD के लिए यह रेट 15 लाख और सिर्फ HD के लिए ₹7.2 लाख था. ग्रेड A मैच के लिए यह रेट प्रति 10 सेकंड ₹21.6 लाख तक पहुंच गया. प्लेऑफ के लिए यह बढ़कर ₹40 लाख और फाइनल के लिए ₹50 लाख हो गया.





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कम बजट वाले टीवी विज्ञापन के ऑप्शन क्या हैं?

सीमित बजट वाले बिजनेस फुल लेंथ वीडियो विज्ञापन के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. कुछ चैनल एल-बैंड, एस्टन बैंड और स्क्रॉलर विज्ञापनों की सुविधा देते हैं.

एल-बैंड और एस्टन बैंड में प्रोग्राम चलते समय स्क्रीन के नीचे या फिर किनारे पर ब्रांड का बैनर या फिर पट्टी दिखाई देती है. इनकी कीमत चैनल, विज्ञापन की जगह, कितनी देर के लिए चलाया जा रहा है और पैकेज पर निर्भर करती है. कुछ रेट कार्ड में इन विज्ञापनों की कीमत कुछ हजार रुपये बताई जाती है. इनका कोई एक सामान्य राष्ट्रीय रेट नहीं है.

स्क्रॉलर में स्क्रीन के निचले हिस्से पर टेक्स्ट चलता हुआ दिखाई देता है. न्यूज चैनल इसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस, संस्था या फिर इवेंट के बारे में जानकारी देने के लिए कर सकते हैं. रेट कार्ड के मुताबिक कुछ चैनलों पर इसकी कीमत लगभग ₹48,000 से ₹60,000 तक हो सकती है.

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