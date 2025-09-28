हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजElectricity Production: भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?

Electricity Production: भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?

Electricity Production: बिजली पूरी दुनिया के उद्योगों और घरों को ऊर्जा दे रही है. आज हम बात करेंगे भारत के उन राज्यों के बारे में जहां पर बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

Electricity Production: बिजली दुनिया भर में उद्योगों, घरों और आवश्यक सेवाओं को ऊर्जा देती है. पिछले कुछ सालों से भारत में बिजली उत्पादन में तरक्की देखने को मिल रही है. इनमें पारंपरिक थर्मल प्लांट के साथ-साथ सौर पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स का इस्तेमाल किया गया है. कई राज्य अपने विशाल बिजली उत्पादन के लिए देश में बड़ा योगदान दे रहे हैं. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जो बिजली उत्पादन करने में काफी आगे हैं.

गुजरात 

अपनी पारंपरिक थर्मल पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी मजबूत पकड़ की वजह से बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में गुजरात सबसे ऊपर आता है. राज्य की विशाल बंजर भूमि और लंबा समुद्र तट बड़े सौर पार्क और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए काफी सही है. यहां पर कहीं थर्मल पावर प्लांट और उच्च ऊर्जा मांग वाले इंडस्ट्रियल हब्स भी हैं. रिन्यूएबल और पारंपरिक ऊर्जा का यह संयोजन गुजरात को देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक के रूप में खड़ा करता है. 

महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और परमाणु सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क है. इस वजह से यह बिजली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में महाराष्ट्र में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिजली की काफी ज्यादा मांग है. तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुछ प्रमुख बांध जो जल विद्युत संयंत्र को बिजली देते हैं इस राज्य की तरफ से ऊर्जा उत्पादन में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं. 

राजस्थान 

राजस्थान भारत की सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. यहां के बड़े रेगिस्तान अच्छे खासे पैमाने पर सौर ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए एकदम सही जगह हैं. दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक भादला  सौर पार्क, क्लीन एनर्जी में राजस्थान की ताकत का सबूत दे रहा है. इतना ही नहीं बल्कि राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाएं भी यहां के बिजली उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं.

तमिलनाडु 

यह राज्य रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के अपने खास मिश्रण के लिए जाना जाता है. यहां पर सबसे ज्यादा विंड पावर का उत्पादन किया जाता है और इसमें कई थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हैं. यह इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों सेक्टर को लगातार बिजली प्रदान कर रहा है.

उत्तर प्रदेश

यहां पर बढ़ती आबादी और उद्योगों की वजह से बिजली की मांग काफी ज्यादा है. यह राज्य मुख्य रूप से कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर है. इसी के साथ ही थे गंगा जैसी नदियों पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से भी सपोर्ट मिलता है. तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और शहरी विस्तार ने यहां के बिजली उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. भारत में ये पांच राज्य बिजली उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसी के साथ हर राज्य देश को बिजली उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहा है.

यह भी पढ़ें: जापान में कितना है बुलेट ट्रेन का किराया, जानें एक किलोमीटर के लिए कितना होता है चार्ज?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 09:07 AM (IST)
Tags :
Electricity Gujarat Power
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly Violence: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly Violence: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
जनरल नॉलेज
ट्रेन से मथुरा गई थीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कैसी है उनकी स्पेशल ट्रेन? जानें सबकुछ
ट्रेन से मथुरा गई थीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कैसी है उनकी स्पेशल ट्रेन? जानें सबकुछ
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच, ये टिप्स आएंगे बेहद काम
घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच, ये टिप्स आएंगे बेहद काम
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget