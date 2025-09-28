Electricity Production: बिजली दुनिया भर में उद्योगों, घरों और आवश्यक सेवाओं को ऊर्जा देती है. पिछले कुछ सालों से भारत में बिजली उत्पादन में तरक्की देखने को मिल रही है. इनमें पारंपरिक थर्मल प्लांट के साथ-साथ सौर पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स का इस्तेमाल किया गया है. कई राज्य अपने विशाल बिजली उत्पादन के लिए देश में बड़ा योगदान दे रहे हैं. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जो बिजली उत्पादन करने में काफी आगे हैं.

गुजरात

अपनी पारंपरिक थर्मल पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी मजबूत पकड़ की वजह से बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में गुजरात सबसे ऊपर आता है. राज्य की विशाल बंजर भूमि और लंबा समुद्र तट बड़े सौर पार्क और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए काफी सही है. यहां पर कहीं थर्मल पावर प्लांट और उच्च ऊर्जा मांग वाले इंडस्ट्रियल हब्स भी हैं. रिन्यूएबल और पारंपरिक ऊर्जा का यह संयोजन गुजरात को देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक के रूप में खड़ा करता है.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और परमाणु सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क है. इस वजह से यह बिजली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में महाराष्ट्र में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिजली की काफी ज्यादा मांग है. तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुछ प्रमुख बांध जो जल विद्युत संयंत्र को बिजली देते हैं इस राज्य की तरफ से ऊर्जा उत्पादन में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं.

राजस्थान

राजस्थान भारत की सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. यहां के बड़े रेगिस्तान अच्छे खासे पैमाने पर सौर ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए एकदम सही जगह हैं. दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक भादला सौर पार्क, क्लीन एनर्जी में राजस्थान की ताकत का सबूत दे रहा है. इतना ही नहीं बल्कि राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाएं भी यहां के बिजली उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं.

तमिलनाडु

यह राज्य रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के अपने खास मिश्रण के लिए जाना जाता है. यहां पर सबसे ज्यादा विंड पावर का उत्पादन किया जाता है और इसमें कई थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हैं. यह इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों सेक्टर को लगातार बिजली प्रदान कर रहा है.

उत्तर प्रदेश

यहां पर बढ़ती आबादी और उद्योगों की वजह से बिजली की मांग काफी ज्यादा है. यह राज्य मुख्य रूप से कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर है. इसी के साथ ही थे गंगा जैसी नदियों पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से भी सपोर्ट मिलता है. तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और शहरी विस्तार ने यहां के बिजली उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. भारत में ये पांच राज्य बिजली उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसी के साथ हर राज्य देश को बिजली उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहा है.

