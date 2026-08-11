दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी कितनी? भारत किस नंबर पर

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India Unemployment Rate 2026: भारत में डिग्रियों का भारी-भरकम बोझ संभाले जब कोई युवा सुबह-सवेरे नौकरी की तलाश में घर से निकल जाता है, तो उसकी आंखों में महज एक नौकरी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं. भारत की आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार के बीच जब काम मिलने के रास्ते थम जाते हैं, तो उम्मीदों का यह सन्नाटा गहराने लगता है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ताजा सरकारी रिपोर्ट बताती है कि देश में नौकरियों की रफ्तार ठहर सी गई है. आइए समझते हैं कि दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में रोजगार के अवसर किस मुकाम पर खड़े हैं और नए आंकड़े क्या इशारा करते हैं.

भारत में क्या कहते हैं बेरोजगारी के ताजा आंकड़े?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हालिया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश की बेरोजगारी दर 5.5% दर्ज की गई है. यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि के 5.6% के लगभग बराबर ही है. यानी व्यापक आर्थिक स्तर पर जॉब मार्केट में न तो कोई नया उछाल आया है और न ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है. यह स्थिरता दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था नई नौकरियां पैदा करने के मामले में एक ही जगह पर ठहरी हुई है.

कार्यबल के अनुपात में मामूली बढ़त

देश में कामकाजी उम्र की कुल आबादी में से जितने लोग असल में काम कर रहे हैं, उसे वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो (WPR) कहा जाता है. जून 2026 में यह आंकड़ा 51.4% पर बना रहा, जो कि ठीक एक महीने पहले भी इतना ही था. हालांकि, अगर इसकी तुलना जून 2025 के 51.2% से करें, तो इसमें 0.2 प्रतिशत अंक का बहुत मामूली सुधार नजर आता है. यह मामूली अंतर बताता है कि कामकाजी आबादी की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनके लिए नए अवसरों का दायरा लगभग स्थिर ही बना हुआ है.

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बेरोजगारी में वैश्विक स्तर पर भारत की क्या है स्थिति?

विश्व की पांच सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में जब बेरोजगारी दर की तुलना की जाती है, तो भारत कम बेरोजगारी के मामले में चौथे स्थान पर आता है. वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति इस प्रकार है-

जापान (2.5%): सबसे कम बेरोजगारी के साथ पहले पायदान पर है.

अमेरिका (4.1%): दूसरे स्थान पर, जहां श्रम बल में बदलाव देखे जा रहे हैं.

चीन (5.0%): तीसरे स्थान पर, जो अपने लक्ष्य के करीब है

भारत (5.5%): चौथे स्थान पर, जहां स्थिति स्थिर बनी हुई है

जर्मनी (6.4%): अपने राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पांचवें स्थान पर है.

जापान और अमेरिका

जापान में बेरोजगारी दर मात्र 2.5% है, जो दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति मानी जाती है. इसका मुख्य कारण वहां की घटती आबादी और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के चलते काम करने वालों की भारी कमी होना है, जिससे वहां नौकरियों की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है. दूसरी ओर, अमेरिका में यह दर 4.1% दर्ज हुई है. जानकारों का मानना है कि अमेरिका में आई यह मामूली कमी नई नौकरियों के आने से ज्यादा, लोगों के लेबर फोर्स से बाहर होने का नतीजा है.

चीन और जर्मनी

चीन की शहरी सर्वेक्षण बेरोजगारी दर जून में घटकर 5.0% पर आ गई, जो पिछले कई महीनों का निचला स्तर है. हालांकि, वहां 16 से 24 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी अब भी 15% से 17% के बीच एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. वहीं, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बेरोजगारी दर 6.4% दर्ज की गई (हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ILO मानकों पर यह 3.9% से 4.0% के बीच है). मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सुस्ती के कारण जर्मनी के राष्ट्रीय आंकड़ों में यह बढ़त देखी गई है.

भारत में शहरों में नौकरी के हालात

भारत के केवल शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के मुताबिक यहां सुधार के कुछ लक्षण मिले हैं. शहरों में बेरोजगारी दर पिछले साल जून के 7.1% से घटकर इस साल जून में 6.6% पर आ गई है. दूसरी ओर, सक्रिय रूप से काम करने या नौकरी तलाशने वाली आबादी यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस जून में 54.4% दर्ज किया गया, जो जून 2025 के 54.2% से बेहद मामूली सुधार दिखाता है.





गांवों और शहरों का अंतर व महिलाओं की भागीदारी

सर्वे में एक दिलचस्प पहलू ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं के रोजगार को लेकर सामने आया है. गांवों में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 36.6% हो गया, जो पिछले साल जून के 35.2% से 1.4% ज्यादा है. इसके उलट, शहरों में महिलाओं की भागीदारी 25.2% से घटकर 24.8% रह गई. यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष के बीच का अंतर कम हो रहा है, जबकि शहरी बाजार में महिलाओं के अवसरों में थोड़ी कमी आई है.

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