हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बुरी नजर लग गई थी रिश्ते को', पति प्रिंस नरूला से अनबन की खबरों पर बोलीं युविका चौधरी

Prince Narula And Yuvika Chaudhary News: प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी एक बार बुरे दौर से गुजरी थी. बेटी एकलीन के जन्म के तुरंत बाद से ही दोनों के बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगी थीं.

By : आईएएनएस | Updated at : 26 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी स्टार प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी एक बार बुरे दौर से गुजरी थी. बेटी एकलीन के जन्म के तुरंत बाद से ही दोनों के बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगी थीं.

अब युविका चौधरी ने इस पर खुलकर बात की है. उन्होंने माना है कि उनकी शादी एक मुश्किल दौर से गुजरी थी. युविका चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे बुरी नजर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

हमारी शादी बुरे दौर से गुजरी- युविका

इसमें युविका चौधरी कहती हैं, "हमारी शादी बुरे दौर से गुजरी है. यह बुरी नजर का असर था. जब आप लोगों की नजरों में इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है. मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया. मैं आध्यात्मिक हो गई और खुद से प्यार करने लगी, जिससे मुझे उन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिली."

प्रिंस और युविका की मुलाकात बिग बॉस सीजन 9 के सेट पर हुई थी. वे 12 अक्टूबर 2018 को शादी के बंधन में बंध गए थे. शादी के छह साल बाद दोनों ने अक्टूबर 2024 में अपनी बच्ची एकलीन का स्वागत किया.

प्रिंस नरूला और युविका को लेकर उड़ी थीं अफवाहें

बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उनकी शादी में खटास की अफवाहें उड़ीं. युविका प्रिंस के जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हुईं. बाद में लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच कुछ दिक्कत चल रही है. हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं था.

हाल ही में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने अपनी बेटी एकलीन का पहला जन्मदिन मनाया था. इस जश्न की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस जोड़े ने बेटी के लिए एक भावुक संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि उसके आने से जीवन खुशियों से भर गया है.

 
 
 
 
 
प्रिंस नरूला और युविका ने इस पोस्ट को अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेबी डॉल एकलीन नरूला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बच्ची. तुमने अपनी खूबसूरत मुस्कान से मेरी जिंदगी बदल दी है, पापा आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सबसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी बेटी फाइटर बनेगी, मम्मा की जान और पापा की लाइफ. पापा के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है जब आप मम्मी या पापा बोलते हो. सब रुक जाता है. आई लव यू माय बेबी."

Published at : 26 Oct 2025 09:14 PM (IST)
Yuvika Chaudhary Prince Narula
