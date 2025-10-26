हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
49 साल की ये एक्ट्रेस आज भी हैं हुस्न परी, पहली ही फिल्म ने निकाला था बजट का 400%, देखें तस्वीरें

49 साल की ये एक्ट्रेस आज भी हैं हुस्न परी, पहली ही फिल्म ने निकाला था बजट का 400%, देखें तस्वीरें

Pooja Batra Birthday Special: अनिल कपूर की फिल्म नायक में पूजा बत्रा ने रिपोर्टर का किरदार अदा किया. 27 अक्टूबर को हसीना अपना 49वां जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर देखें उनकी खूबसूरती की एक झलक

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 08:58 PM (IST)
Pooja Batra Birthday Special: अनिल कपूर की फिल्म नायक में पूजा बत्रा ने रिपोर्टर का किरदार अदा किया. 27 अक्टूबर को हसीना अपना 49वां जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर देखें उनकी खूबसूरती की एक झलक

एक्ट्रेस पूजा बत्रा सोमवार को अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं. मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना खूब नाम कमाया लेकिन अब वो पर्दे से दूर ही रहती हैं. जानें उनके बारे में सबकुछ.

1/10
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में पूजा बत्रा का भी नाम शुमार है. मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत कर अदाकारा के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया लेकिन निजी जिंदगी ने उनके करियर को चौपट कर दिया.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में पूजा बत्रा का भी नाम शुमार है. मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत कर अदाकारा के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया लेकिन निजी जिंदगी ने उनके करियर को चौपट कर दिया.
2/10
27 अक्टूबर को पूजा बत्रा अपना 49वां जन्मदिन मनाएंगी. हसीना का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1976 में हुआ था. उनके पिता रवि बत्रा भारतीय सेना के अधिकारी थे और उनकी मां नीलम बत्रा भी मॉडल रह चुकी हैं.
27 अक्टूबर को पूजा बत्रा अपना 49वां जन्मदिन मनाएंगी. हसीना का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1976 में हुआ था. उनके पिता रवि बत्रा भारतीय सेना के अधिकारी थे और उनकी मां नीलम बत्रा भी मॉडल रह चुकी हैं.
3/10
पूजा बत्रा ने मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया और 1993 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया. इतना ही नहीं पूजा बत्रा मिस एशिया पैसिफिक में तीसरी रनर आप भी रह चुकी हैं.
पूजा बत्रा ने मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया और 1993 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया. इतना ही नहीं पूजा बत्रा मिस एशिया पैसिफिक में तीसरी रनर आप भी रह चुकी हैं.
4/10
मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद उन्होंने विज्ञापनों में भी अपनी किस्मत आजमाई. हसीना ने भारत में हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू लॉन्च किया. बतौर मॉडल उन्होंने 250 से ज्यादा विज्ञापनों और मॉडलिंग शोज में भी काम किया.
मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद उन्होंने विज्ञापनों में भी अपनी किस्मत आजमाई. हसीना ने भारत में हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू लॉन्च किया. बतौर मॉडल उन्होंने 250 से ज्यादा विज्ञापनों और मॉडलिंग शोज में भी काम किया.
5/10
मॉडलिंग में सक्सेस पाने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया. बॉलीवुड में भी उन्होंने खूब नाम कमाया और 90 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को अपना दीवाना बना लिया.
मॉडलिंग में सक्सेस पाने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया. बॉलीवुड में भी उन्होंने खूब नाम कमाया और 90 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को अपना दीवाना बना लिया.
6/10
अपने करियर में पूजा बत्रा ने संजय दत्त, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर हसीना ने अलग मुकाम हासिल किया और आज उन्हें किसी इंट्रो की जरूरत नहीं पड़ती.
अपने करियर में पूजा बत्रा ने संजय दत्त, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर हसीना ने अलग मुकाम हासिल किया और आज उन्हें किसी इंट्रो की जरूरत नहीं पड़ती.
7/10
1997 में पूजा बत्रा को अनिल कपूर के ऑपोजिट फिल्म 'विरासत' में देखा गया. इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. डेब्यू फिल्म ने ही अदाकारा की किस्मत चमका दी. महज 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 20 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया.
1997 में पूजा बत्रा को अनिल कपूर के ऑपोजिट फिल्म 'विरासत' में देखा गया. इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. डेब्यू फिल्म ने ही अदाकारा की किस्मत चमका दी. महज 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 20 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया.
8/10
डेब्यू फिल्म के सक्सेस के बाद पूजा बत्रा के पास बैक टू बैक कई फिल्मों की लाइन लग गई. एक्ट्रेस ने 'चंद्रलेखा', 'आई हसीना मान जाएगी', मलयालम फिल्म 'मेघम', 'नायक' और 'तलाश' जैसी फिल्मों में काम किया. इन सभी फिल्मों में उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर अपनी अलग पहचान बनाई.
डेब्यू फिल्म के सक्सेस के बाद पूजा बत्रा के पास बैक टू बैक कई फिल्मों की लाइन लग गई. एक्ट्रेस ने 'चंद्रलेखा', 'आई हसीना मान जाएगी', मलयालम फिल्म 'मेघम', 'नायक' और 'तलाश' जैसी फिल्मों में काम किया. इन सभी फिल्मों में उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर अपनी अलग पहचान बनाई.
9/10
अपने फिल्मी करियर में अभिनेत्री ने सिर्फ 30 मूवीज में ही काम किया. पूजा बत्रा को बॉलीवुड में खूब पहचान मिली लेकिन 2003 में उन्होंने सर्जन सोनू एस. अहलूवालिया संग शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली.
अपने फिल्मी करियर में अभिनेत्री ने सिर्फ 30 मूवीज में ही काम किया. पूजा बत्रा को बॉलीवुड में खूब पहचान मिली लेकिन 2003 में उन्होंने सर्जन सोनू एस. अहलूवालिया संग शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली.
10/10
2011 में हसीना का अपने पति संग तलाक हो गया. लेकिन बाद में पूजा बत्रा की जिंदगी में दोबारा प्यार ने दरवाजा खटखटाया और 2019 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता नवाब शाह संग नए सिरे से अपने जिंदगी की शुरुआत की.
2011 में हसीना का अपने पति संग तलाक हो गया. लेकिन बाद में पूजा बत्रा की जिंदगी में दोबारा प्यार ने दरवाजा खटखटाया और 2019 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता नवाब शाह संग नए सिरे से अपने जिंदगी की शुरुआत की.
Published at : 26 Oct 2025 08:58 PM (IST)
Tags :
Pooja Batra Virasat Nayak

Photo Gallery

View More
Embed widget