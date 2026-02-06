रब से है दुआ फेम एक्ट्रेस येशा रूघानी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड और डायरेक्टर नरिंदर सिंह के संग सगाई जो कर ली है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सगाई की तस्वीरों को शेयर करते हुए प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है.

आपको बता दें कि येशा ने बिल्कुल सादे तरीके से पारंपरिक समारोह में तीन फरवरी को सगाई की. सोशल मीडिया पर कपल ने रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों एक -दूसरे पर प्यार लूटाते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में येशा और नरिंदर को अंगूठियां फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा रहा है.

11:11 बजे के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी

कपल ने जबसे सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, तबसे शुभकामनाओं की बरसात होने लगी है.अपने पोस्ट में एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि उन्होंने 11:11 बजे के शुभ मुहूर्त में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं. इस नंबर को अंकशास्त्र और आध्यात्मिकता में मास्टर नंबर कहा जाता है.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सगाई की रस्म की खूबसूरत सजावट के बीच ये कपल बैठा हुआ नजर आ रहा है. एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि नरिंदर येशा को किस कर रहे हैं.

कपल ने तस्वीरों को शेयर कर कैप्शन में लिखा,'11:11 बजे, हमने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला किया.' सोशल मीडिया पर जैसे ही इस कपल ने सगाई की तस्वीरें शेयर कीं, वैसे ही धीरज धूपर, पलक सिंधवानी, अशनीर कौर, शरद मल्होत्रा और सपना ठाकुर समेत कई टीवी सेलेब्स ने कमेंट सेक्श में बधाई और प्यार भरे मैसेज की बरसात कर दी.

बता दें येशा को सादगी से जिंदगी जीना काफी पसंद है. वो बेहद ही प्राइवेट किस्म की इंसान हैं. उन्होंने अपने रिलेशनशिप को भी सोशल मीडिया की नजरों से दूर रखा था. अपनी सगाई की तस्वीरों को शेयर कर एक्ट्रेस ने पहली बार नरिंदर सिंह को सभी से मिलवाया है.

