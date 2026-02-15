ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर से अरमान और अभिरा का आमना-सामना होने वाला है. वहीं, अरमान और अभिरा दोनों ही अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं. शो में अब तक देखने को मिला कि माइरा को लेकर सभी लोग शॉप में जाते हैं.

इसी दौरान मुक्ति भी अभिरा को लेकर शॉप पर जाती है. इस दौरान अभिरा को याद करके माइरा पैनिक हो जाती है और कहीं जाकर छिप जाती है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हर कोई माइरा को ढूंढने लगेंगे. ऐसे में अरमान को माइरा के मिसिंग की बात विद्या बताने वाली है.

अरमान उसी शॉप में पहुंचेगा और माइरा को खूब सुनाने वाला है. उसके बाद सब पोद्दार हाउस जाएंगे ,फिर माइरा की तलाश करेंगे. अभिरा को इस दौरान अजीब महसूस होने वाला है. उसके बाद अरमान को माइरा मिल जाएगी. माइरा से अरमान पूछेगा कि उसे मां की याद आ रही है क्या.

अरमान को याद आएगी पुरानी बातें

इस पर माइरा मना कर देगी और कार में बैठ जाएगी. अभिरा की हालत देख अरमान को काफी बुरा महसूस होने वाला है. उसके बाद इस सबका जिम्मेदार अभिरा को ठहराने वाला है. अरमान उसके बाद 8 साल पहले की बातों को याद करेगा, जब अभिरा छोड़कर चली गई थी.

माइरा अपने घर में बैठकर अभिरा को बहुत याद करती है. उसके बाद अभिरा की तलाश में दादी सा मसूरी चली जाती है. लेकिन, उन्हें अभिरा नहीं मिलती है. उसके विद्या नया चाल चलने वाली है. उसके बाद विद्या से अरमान कहता है कि वो अभिरा को फोन करे.

विद्या उसे झूठ बोल देती है कि अभिरा वापस नहीं आना चाहती है. जब अरमान खुद से अभिरा को फोन करता है तो उसका फोन स्वीच ऑफ होता है. इस बीच माइरा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो एग्जाम भी छोड़ देती है. विद्या की हरकतों की वजह से अरमान की नजरों में अभिरा विलेन बन जाती है.

