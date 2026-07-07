बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे 'तारक मेहता...' फेम शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल

बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे 'तारक मेहता...' फेम शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल

Tarak Mehta Fame Shailesh Lodha Daughter Wedding: एक्टर शैलेश लोढ़ा की बेटी की कल शादी हो गई है. शादी के वीडियोज वायरल हैं. शैलेश लोढ़ा ने अपनी पत्नी संग 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा लोढ़ा शादी के बंधन में बंधन गई हैं. स्वरा ने शाश्वत से शादी की है.  शादी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे  हैं. बेटी की शादी के फंक्शन्स में एक्टर शैलेश लोढ़ा ने जमकर डांस किया है. 

बेटी की शादी में पत्नी संग झूमे शैलेश लोढ़ा
शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन के भी कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. वायरल हो रहे वीडियो में शैलेश लोढ़ा पॉपुलर गाने जोरू का गुलाम पर डांस करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति लोढ़ा संग थिरकते दिखाई दे रहे हैं. वो ब्लैक ब्लेजर लुक में नजर आएं, वहीं उनकी पत्नी लहंगे में दिखीं. कपल ने अपनी बेटी की शादी में खूब रंग जमाया.

बता दें, शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी जोधपुर के आलीशान उम्मेद पैलेस में हुई. स्वरा लोढ़ा ने इस खास दिन पर पेस्टल कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं. 

ये भी पढ़ेंः अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के बंधन में बंधे, सास ने गले लगाया, पापा बोनी कपूर हुए इमोशनल, देखें वीडियो और तस्वीरें

बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे 'तारक मेहता...' फेम शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonali Sagar | Bridal makeup artist (@makeupbysonalisagar)

शादी में कई बड़ी हस्तियां हुईं शामिल 
शादी में कई बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं ने शिरकत की. वेडिंग में एक्टर विक्की कौशल, राकेश बेदी, रजा मुराद, और कृष्णा अभिषेक, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pin To Plane Weddings & Entertainment (@pintoplaneevents)

शैलेश लोढ़ा अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं. वो और उनकी फैमिली लाइमटाट से दूर रहती है.

ये भी पढ़ेंः 'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

शैलेश लोढ़ा का वर्क फ्रंट
शैलेश लोढ़ा एक कवि और एक्टर हैं. उन्हें कवि सम्मेलन में भी देखा जाता है. शैलेश ने टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से खूब सुर्खियां बटोरी. शो में वो तारक मेहता का किरदार निभाते नजर आएं.  उनकी और जेठालाल की जोड़ी को दर्शको ने खूब पसंद किया, हालांकि सालों तक काम करने के बाद शैलेश ने शो बीच में ही छोड़ दिया.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Shailesh Lodha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे 'तारक मेहता...' फेम शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल
बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस
टेलीविजन
टूट रही हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी? सामने आई रिश्ते की सच्चाई
टूट रही हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी? सामने आई रिश्ते की सच्चाई
टेलीविजन
'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' की 'शालिनी' बनी फाइटर, एक्शन सीन में मचाया तहलका, हाथ में लगी चोट
'मिस्टर एंड मिसेस परशुराम' की 'शालिनी' बनी फाइटर, एक्शन सीन में मचाया तहलका, हाथ में लगी चोट
टेलीविजन
हॉस्पिटल में भर्ती हुईं दीपिका कक्कड़, नाराज हुआ बेटा रूहान, शोएब इब्राहिम ने शेयर किया इमोशनल वीडियो
हॉस्पिटल में भर्ती हुईं दीपिका कक्कड़, नाराज हुआ बेटा रूहान, शोएब इब्राहिम ने शेयर किया इमोशनल वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
राजस्थान
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget