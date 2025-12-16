Year Ender 2025: इस साल के टॉप 5 शोज, ट्विस्ट एंड टर्न्स ने फैंस को किया एंटरटेन, हर तरफ हुई खूब चर्चा
Year Ender 2025: इस साल टीवी की दुनिया में कई शोज आए, मगर कुछ शोज ऐसे हैं, जिन्होंने टॉप 5 में अपनी जगह बनाए रखी. आइए जानते हैं उन शोज के बारे में.
साल 2025 टीवी की दुनिया के लिए बहुत खास रहा. कई शोज ऐसे हैं, जिन्होंने टीआरपी में टॉप 5 में जगह बनाए रखी. आज हम आपको 2025 के टॉप 5 शोज के बारे में बताने जा रहे हैं.
अनुपमा
BARC के मुताबिक, अनुपमा टीवी की दुनिया का नंबर वन शो है. ये सीरियल जब से शुरू हुआ है तब से नंबर वन पर ही बना हुआ है. शो में रुपाली गांगुली लीड रोल में हैं. सीरियल टीआरपी में टॉप पर रहता है. रुपाली गांगुली ने अनुपमा के किरदार में जान डाल दी है.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 टीआरपी में नंबर दो पर बना रहता है. ये 2000 में आए क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीक्वल है. स्मृति ईरानी शो में तुलसी का रोल प्ले कर रही हैं. वहीं अमर उपाध्याय मिहिर के रोल में हैं.
उड़ने की आशा/तुम से तुम तक
इन दोनों ही शोज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. उड़ने की आशा में नेहा हरसोरा और कंवर ढिल्लों जैसे स्टार्स लीड में हैं. वहीं तुम से तुम तक में निहारिका चौकसी और शरद केलकर जैसे स्टार्स हैं. दोनों ही शोज टॉप 5 में जगह बनाए रखते हैं.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा
ये शो 18 साल से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. शो को इस साल काफी पसंद किया गया. कुछ वक्त के लिए शो नंबर वन भी रहा. वहीं शो टॉप 5 में अपनी जगह बना ही लेता है. शो को फैंस आज भी उतना ही प्यार देते हैं, जितना पहले दिया करते थे.
ये रिश्ता क्या कहलाता है
राजन शाही का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है भी सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. इस शो 4 जेनरेशन की कहानी दिखाई जा चुकी है. अब शो में अभिरा और अरमान की लव स्टोरी दिखाई जा रही है. शो में समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित लीड रोल में हैं.
