एक्टर सोहेल खान और सीमा सजदेह के बेटे निर्वान खान ने 15 दिसंबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया. वो 25 साल के हो गए हैं. निर्वान के बर्थडे सेलिब्रेशन में फैमिली और फ्रेंड्स शामिल हुए. एक्टर अरबाज खान भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. इस सेलिब्रेशन में सलमान खान भी नजर आए. सलमान खान को ब्लैक कलर की टीशर्ट में देखा गया. उनका दबंग स्टाइल चर्चा में हैं.

आर्यन खान के बेटे आए नजर

वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी इस पार्टी का हिस्सा बने. आर्यन पैप्स से बचते दिखे. उन्होंने पैप्स को पोज नहीं दिया और चेहरा छुपाते हुए निकल गए. आर्यन को येलो जैकेट और डेनिम जींस में देखा गया. मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान और अलवीरा खान की बेटी अलीजेह अग्निहोत्री भी इस पार्टी में दिखे. सभी ने साथ में पोज दिए.

पत्नी संग दिखें अरबाज खान

अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ इस सेलिब्रेशन में पहुंचे. दोनों ने साथ में पोज दिए. अरबाज को ब्लैक टी-शर्ट और पैंट में देखा गया. साथ ही उन्होंने व्हाइट शूट भी पहने हुए थे. अरबाज के हाथ में प्लास्टर बंधा था. वहीं शूरा की बात करें तो वो ग्रे कलर के को-ऑर्ड सेट में नजर आई थीं. उन्होंने हील्स और लाइट मेकअप से लुक कंप्लीट किया. साथ ही वॉच भी पहनी हुई थी. शूरा ने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी.

शूरा संग अरबाज की शादी

बता दें कि अरबाज ने शूरा खान के साथ 24 दिसंबर 2023 को शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. इस शादी में सिर्फ घरवाले और करीबी लोग शामिल हुए. अक्टूबर 2025 में अरबाज खान बेटी सिपारा के पिता बने हैं. उन्होंने बेटी सिपारा की पहली झलक भी फैंस के साथ शेयर की है. शूरा के साथ अरबाज ने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखा था. शादी के समय ही उनके रिश्ते का खुलासा हुआ था.





शूरा से पहले अरबाज की शादी मलाइका अरोड़ा के साथ हुई थी. मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 1998 में शादी की थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा अरहान खान है. ये शादी 2017 तक चली. मलाइका और अरबाज का तलाक हो गया. दोनों के बीच अब फ्रेंडली टर्म हैं. वो कई बार बेटे अरहान के साथ नजर आ जाते हैं.

वर्क फ्रंट पर अरबाज को काल त्रिघोरी, बंदा सिंह चौधरी, पटना शुक्ला, फर्रे, दबंग 3, मैं जरूर आऊंगा जैसी फिल्मों में देखा गया. अब वो श्रीदेवी बंगलो में दिखेंगे. इस फिल्म में उनका कैमियो है.