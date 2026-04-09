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शोएब इब्राहिम की इश्क दम इडली रसम से हुई छुट्टी? अब इस एक्टर संग शाइनी दोशी फरमाएंगी रोमांस

सुरभि चंदना प्रोड्यूसर बन चुकी हैं और वो अपने पहले शो इश्क दम और इडली रसम को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. पहले ये खबरे आई थीं कि इस शो में शोएब इब्राहिम और शाइनी दोशी की जोड़ी नजर आएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 10:15 AM (IST)
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सुरभि चंदना के छोटे पर्दे पर कमबैक की खबरें इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार एकनए प्रोजेक्ट के लिए उनकी बातचीत चल रही है. हालांकि,अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने शो पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये चर्चा और भी तेज हो चुकी है.

ऐसे में शो की कास्टिंग को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है.लेकिन, आपको बता दें सुरभि के बतौर एक्ट्रेस कमबैक की खबरे नहीं है. बल्कि, वो एक अपकमिंग शो को प्रोड्यूस करती नजर आएंगी.न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स एक नए शो इश्क दम और इडली रसम पर काम कर रही है.

 साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर बेस्ड होगी शो की कहानी

शो का कॉन्सेप्ट एक दम अलग होने वाला है, साथ ही इसकी कास्टिंग भी सुर्खियों में छाई हुई है. इस शो की कहानी एक पारंपरिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर बेस्ड होगी,जिसमें फैमिली, रिश्ते, इमोशंस और विरासत जैसे पहलुओं पर फोकस किया जाएगा.

 
 
 
 
 
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रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स अपने इस शो में पॉपुलर टीवी सेलेब्स को कास्ट करना चाहते हैं, जिससे दर्शकों के अंदर शो को लेकर इंट्रेस्ट पैदा हो.लीड एक्ट्रेस के तौर पर इस शो को लिए शाइनी दोशी का नाम फाइनल हो चुका है. वहीं, शो में मेन लीड एक्टर के तौर पर विवेक दहिया को अप्रोच किया गया है.

हालांकि, अभी ऑफिशियल तौर पर इसे लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है.इससे पहले खबरें आ रही थीं कि शोएब इब्राहिम इस शो में नजर आएंगे. शोएब इब्राहिम को शाइनी दोशी और सुरभि चंदना के संग स्पॉट भी किया था.तीनों ने मीडिया को जमकर पोज भी दिए थे. ऐसे में शोएब के फैंस उन्हें टीवी पर देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे. लेकिन, अब ये खबर शोएब के फैंस के दिलों को जरूर तोड़ सकती है.

ये भी पढ़ें:-Dacoit Advance Booking: एडवांस बुकिंग में 'डकैत' का तूफान, नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स में कर लिया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Published at : 09 Apr 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Shoaib Ibrahim Shiny Doshi Ishk Dum Idli Rasam
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