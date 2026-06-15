'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले ने किया सुसाइड, साड़ी से फांसी लगाकर दी जान

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'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले ने किया सुसाइड, साड़ी से फांसी लगाकर दी जान
Sanchita Ugale Death: टीवी एक्ट्रेस सुचिता उगाले ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है. इस घटना ने टीवी इंडस्ट्री को शॉक्ड कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
टीवी इंडस्ट्री से काफी शॉकिंग खबर आ रही है. दरअसल एक्ट्रेस संचिता उगाले ने सुसाइड कर ली है. वे 30 साल की थीं. संचिता मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में स्थित अचोले पुलिस स्टेशन कि ज्यूरिडिक्शन में रहती थीं. घटना कल शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है.
पुलिस ने बताया की अभिनेत्री अपनी माता पिता और बहन के साथ नालासोपारा इलाके में रहती थी. जिस समय यह घटना हुई उस समय घर पर यह अकेली थी. पुलिस ने ये भी बताया कि संचिता ने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है.
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