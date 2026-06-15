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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले ने किया सुसाइड, साड़ी से फांसी लगाकर दी जान

'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले ने किया सुसाइड, साड़ी से फांसी लगाकर दी जान

Sanchita Ugale Death: टीवी एक्ट्रेस सुचिता उगाले ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है. इस घटना ने टीवी इंडस्ट्री को शॉक्ड कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 15 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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 टीवी इंडस्ट्री से काफी शॉकिंग खबर आ रही है. दरअसल एक्ट्रेस संचिता उगाले ने सुसाइड कर ली है. वे 30 साल की थीं. संचिता मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में स्थित अचोले पुलिस स्टेशन कि ज्यूरिडिक्शन में रहती थीं. घटना कल शाम 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच की बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया की अभिनेत्री अपनी माता पिता और बहन के साथ नालासोपारा इलाके में रहती थी. जिस समय यह घटना हुई उस समय घर पर यह अकेली थी. पुलिस ने ये भी बताया कि संचिता ने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है. 

 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Jun 2026 12:45 PM (IST)
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Sanchita Ugale Sanchita Ugale Death
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