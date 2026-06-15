संडे को फिर 'पेद्दी' ने मचाया धमाल, 'मैं वापस आऊंगा' का भी बजा डंका, जानें- सभी फिल्मों का हाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office: संडे को फिर 'पेद्दी' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'मैं वापस आऊंगा' ने कंगना और मनोज की फिल्मों को छोड़ा पीछे, जानें- कलेक्शन

Sunday Box Office: संडे को फिर 'पेद्दी' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'मैं वापस आऊंगा' ने कंगना और मनोज की फिल्मों को छोड़ा पीछे, जानें- कलेक्शन

Sunday Box Office 14th June: संडे को बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त मुकाबला रहा. सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों की कमाई में तेजी देखी गई. हालांकि पेद्दी ने एक बार फिर बाजी मारी.

By : निशा शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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सिनेमाघरों में 12 जून, 2026 को 'भारत भाग्य विधाता', 'मैं वापस आऊंगा' और 'गवर्नर' जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज़ हुईं. ये फिल्में रोमांटिक ड्रामा से लेकर असल ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित हैं. वहीं थिएटर में राम चरण की ‘पेद्दी’ से वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ पहले से ही दर्शको के एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों के लिए रविवार का दिन कैसा रहा और इनमें से किसने कितना कलेक्शन किया?

'भारत भाग्य विधाता' ने संडे को कितनी की कमाई?
कंगना रनौत की पिछले साल इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी. वहीं अब एक्ट्रेस ने 'भारत भाग्य विधाता' से बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. ये फिल्म 2008 के मुंबई हमलों और एक अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ द्वारा दिखाए गए साहस की कहानी पर बेस्ड है. फिल्म में कंगना ने एक नर्स की भूमिका निभाई है. मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, ईशा डे और जावेद किंग जैसे कलाकार हैं. यूं तो इसे क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला है और फिल्म की भी काफी सराहना हो रही है लेकिन इससे इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स में इजाफा नहीं हुआ है.

बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को तेजी आई है और इसने 1.80 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसने दूसरे दिन यानी शनिवार को 1.45 करोड़ रुपये कमाए थे. जबकि फिल्म ने अपने पहले दिन 1 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी. इसी के साथ इसका अब तक कुल कलेक्शन 4.25 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें: साइंस-फिक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर जरूर देखें साउथ की ये फिल्में, हर सीन में मिलेगा एंटरटेनमेंट

'मैं वापस आऊंगा' ने संडे को कितनी की कमाई?
इम्तियाज़ अली अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनके निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को रिलीज़ हुए तीन दिन हो चुके हैं. तीसरे दिन, यानी रविवार को  इस फिल्म की कमाई में भी तेजी आई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मैं वापस आऊंगा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 2.50 करोड़ की कमाई की है. वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए थे और पहले दिन इसका कलेक्शन 1.15 करोड़ रुपये रहा था. इसी के साथ इस फिल्म की कुल कमाई अब 4.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है,  इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं.

मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने संडे को कितनी की कमाई?
चिन्मय मांडलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म 'गवर्नर' में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 'गवर्नर' 1991 के आर्थिक संकट के बैकग्राउंड पर बेस्ड है. फिल्म में मनोज बाजपेयी के अभिनय की काफी तारीफ़ हो रही है. हालांकf ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पा रही है.

 सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म ने दूसरे दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी जबकि पहले दिन इसका कलेक्शन 90 लाख रुपये था. इसी के साथ इसकी अब तक की कुल कमाई 3.45 करोड़ रुपये हो गई है.

पेद्दी ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?
रामचरण की पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. तमाम नई रिलीज फिल्मों के आगे भी पेद्दी को देखने के लिए दूसरे संडे भी खूब दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. इसी के साथ पेद्दी ने रिलीज के 11वें दिन भी कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पेद्दी ने रिलीज 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 9.20 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ पेद्दी की 11 दिनों की कुल कमाई अब 216 करोड़ रुपये हो गई है.

है जवानी तो इश्क होना है ने दूसरे संडे कितना कमाया?
वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. डेविड धवन निर्देशित इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 36.85 करोड़ की कमाई की छी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक है जवानी तो इश्क होना है ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 2.75 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ है जवानी तो इश्क होना है का 10 दिनों का कुल कलेक्शन अब 43.70 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में भी टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान

Published at : 15 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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Governor Peddi Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Sunday Box Office Collection Bharat Bhhagya Viddhaata Main Vaapus Aaunga
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