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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरीति-रिवाजों के साथ हुआ भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन, सामने आईं खूबसूरत झलकियां

रीति-रिवाजों के साथ हुआ भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन, सामने आईं खूबसूरत झलकियां

भारती सिंह ने हाल ही में अपने छोटे बेटे काजू का अन्नप्राशन पूरी रीति-रिवाजों के साथ किया. इस खास मौके पर उनके परिवार वाले शामिल हुए. सभी ने खूब एंजॉय किया, जिसकी झलक उनके नए व्लॉग में देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 03:53 PM (IST)
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कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने इस साल अपने छोटे बेटे काजू यानी यशवीर लिम्बाचिया का वेलकम किया था. वहीं अब हाल ही में कपल ने बेटे काजू का अन्नप्राशन बड़े ही धूमधाम से किया. भारती सिंह के नए व्लॉग में अन्नप्राशन की खूबसूरत झलकियां देखने को मिली.

भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन
भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर बेटे काजू के अन्नप्राशन का व्लॉग शेयर किया है. जिसमें कई खूबसूरत पल देखने को मिले. काजू 7 महीने का हो गया है और भारती ने पूरे रीति-रिवाजों से काजू का अन्नप्राशन किया है.

रीति-रिवाजों के साथ हुआ भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन, सामने आईं खूबसूरत झलकियां

व्लॉग में देखा जा सकता है कि भारती ने अपने नए ऑफिस में पूजा रखी. ऑफिस को बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया. अन्नप्राशन में उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए.

रीति-रिवाजों के साथ हुआ भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन, सामने आईं खूबसूरत झलकियां

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इस खास दिन पर भारती सिंह मरून कलर का सूट पहने नजर आईं. वहीं छोटा काजू भी कुर्ता-पायजामा में काफी क्यूट लग रहा था.

रीति-रिवाजों के साथ हुआ भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन, सामने आईं खूबसूरत झलकियां

भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया  ने साथ में आरती भी की इस दौरान उनका बड़ा बेटा गोला भी मौजूद था. व्लॉग में आगे देखा गया कि परिवार के सभी लोगों ने बेटे काजू को अपने हाथों से खीर खिलाई साथ ही उसे गिफ्ट भी दिए.

इतना ही नहीं ब्लिक भारती ने भी आए सभी गेस्ट को गिफ्ट दिए. हसी-खुशी के माहौल के बीच सभी ने खूब एंजॉय किया. पूजापाठ के बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया. भारती के इस व्लॉग पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. 

रीति-रिवाजों के साथ हुआ भारती सिंह के बेटे काजू का अन्नप्राशन, सामने आईं खूबसूरत झलकियां

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की शादी
बता दें, भारती सिंह ने साल 2017 में स्क्रिप्टराइटर हर्ष लिम्बाचिया संग शादी रचाई थी. शादी से पहले दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया.  कपल के दो बच्चे हैं. उनके बड़े बेटे 'लक्ष्य' (जिन्हें प्यार से गोला बुलाते हैं) का जन्म साल 2022 में हुआ था, और उन्होंने 2025 में अपने दूसरे बेटे का भी वेलकम किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:53 PM (IST)
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