37 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए शोएब इब्राहिम के पिता, बहू दीपिका कक्कड़ ने ऐसे किया वेलकम

टीवी के पॉपुलर एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के ससुर मोहम्मद इब्राहिम पिछले लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं. ब्रेन हैमरेज की वजह से उन्हें 23 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अब शोएब के पिता की तबीयत में काफी सुधार है. उन्हें 37 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

30 जून को हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज

37 दिनों तक अस्पताल और आईसीयू में इलाज चलने के बाद शोएब इब्राहिम के पिता की तबीयत में काफी सुधार हुआ है. वेंटिलेटर से हटाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी और अब वो फाइनली अपने घर लौट आए हैं. दीपिका के ससुर 30 जून को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए. शोएब ने हाल ही में अपने लेटेस्ट व्लॉग में खुद ये गुड न्यूज शेयर की.

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दीपिका कक्कड़ ने किया ग्रैंड वेलकम

घर पहुंचने पर शोएब और दीपिका ने उनका ग्रैंड वेलकम किया. परिवार ने घर में उनका वेलकम करने के लिए खास तैयारियां भी की थीं. जैसे ही शोएब के पिता घर पहुंचे, पूरे परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठे. दीपिका कक्कड़ के चेहरे की खुशी भी देखने लायक थी. इस दौरान शोएब के पिता व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए. उन्होंने सभी फैमिली मेंबर्स से बातचीत की.

शोएब इब्राहिम ने जताया डॉक्टरों का आभार

शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग में डॉक्टरों, अस्पताल के पूरे स्टाफ और मेडिकल टीम का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने उन फैंस का भी आभार जताया, जिन्होंने लगातार उनके पिता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की. इसके साथ ही उन्होंने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया. अब परिवार को उम्मीद है कि घर के माहौल में उन्हें और तेजी से रिकवरी करने में मदद मिलेगी और जल्द ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे.

स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही दीपिका कक्कड़

बता दें कि दीपिका कक्कड़ भी इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. वो स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. पिछले साल उनकी सर्जरी हुई थी. दीपिका का इलाज चल रहा है. वो अपने व्लॉग के जरिए फैंस को अपनी हेल्थ से जुड़े अपडेट देती रहती हैं.

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