फिल्म धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने सिर्फ 22 दिनों में वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके गाने भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं, खासकर गाना एफए9एलए. टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली पर भी इस गाने का फीवर चढ़ गया है.

रुपाली गांगुली ने गाने पर लगाए ठुमके

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर धुरंधर के गाने एफए9एलए पर ठुमके लगाए और रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के स्टेप्स को दोहराया. यह गाना उनके लिए खास है क्योंकि इसे उनके भाई विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. विजय बॉलीवुड के बड़े कोरियोग्राफर में गिने जाते हैं.

विजय गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "एफए9एलए वाइब्स, ये गाना पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमता रहा. मेरे भाई का गाना, मुझे तुम पर गर्व है. " उन्होंने फैंस से भी पूछा कि इस गाने का नाम एफए9एलए क्यों रखा गया है, इसका उच्चारण कैसे करें और इसका मतलब क्या है. गाने में अरबी लिरिक्स और म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है.







View this post on Instagram A post shared by Rupali Ganguly (@rupaliganguly)

विजय गांगुली और उनकी मां का डांस

धुरंधर के दूसरे गाने 'नैना लड़ांवा' को भी विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. उन्होंने हाल ही में अपनी बुजुर्ग मां के साथ इस गाने पर डांस किया. बुजुर्ग होने के बावजूद उनकी डांसिंग एनर्जी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है. यूजर्स ने कहा कि असली कोरियोग्राफर उनकी मां हैं और आदित्य धर ने भी वीडियो पर रिएक्ट किया. इसके अलावा, शिल्पा शेट्टी ने भी गाने एफए9एलए पर शानदार डांस किया और पूरी टीम की तारीफ की. उन्होंने आदित्य धर को हिंदी सिनेमा का उभरता डायरेक्टर बताया.