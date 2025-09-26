37वें हफ्ते की टीवी टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है. पता चल चुका है कि इस बार टीआरपी में किस शो ने बादी मारी है तो किसका बेड़ा गर्क हुआ है.लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट में टीवी की दो पॉपुलर बहुओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. जी हां,'अनुपमा' और 'तुलसी' एक-दूसरे को कांटे की टक्कर देती दिख रही हैं.फैंस ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नंबर वन पर कौन है.

अनुपमा:- टीआरपी लिस्ट में नंबर वन की जगह 'अनुपमा' ने हालिस की है. पिछले कई हफ्तों से रुपाली गांगुली के शो को ही नंबर वन का ताज मिल रहा है. इस बार शो को 2.4 रेटिंग मिली है. दर्शकों को 'अनुपमा' का लेटेस्ट ट्रैक काफी पसंद आ रहा है.





क्योंकि सास भी कभी बहू थी:-पिछले हफ्ते पर गौर किया जाए तो उसके अनुसार इस शो की व्यूअरशिप बढ़ी है. इस वजह से स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. शो को 2.1 रेटिंग मिली है.







ये रिश्ता क्या कहलाता है:-समृद्धि शुक्ल और रोहित पुरोहित के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को टीआरपी लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है. इस शो की रेटिंग 1.9 है. बता दें शो की कहानी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.





तुम से तुम तक:- टीआरपी टॉप 5 की लिस्ट में इस बार एक नए शो की एंट्री हुई है, जिसका नाम है 'तुम से तुम तक'. इस शो में शरद केलकर अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. 1.8 रेटिंग के साथ शो ने लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है.





उड़ने की आशा:-टॉप 5 की लिस्ट में इस बार पांचवें नंबर पर है 'उड़ने की आशा'. इस शो को 1.7 रेटिंग मिली है. शो को टॉप लिस्ट में बनाए रखने के लिए मेकर्स आए दिन नया ट्रैक दिखा रहे हैं.





तारक मेहता का उल्टा चश्मा:-37वें हफ्ते के टीआरपी लिस्ट में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को सबसे ज्यादा जोर का झटका लगा है. क्योंकि पिछले हफ्ते ये शो टॉप 5 में था. लेकिन, इस बार खिसक कर 1.7 रेटिंग के साथ छठे स्थान पर आ गया है.





