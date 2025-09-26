सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर 'धड़क 2' ने सिनेमाघरों में एक अगस्त को दस्तक दी थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. हालांकि फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की परफॉर्मेस की खूब तारीफ भी हुई थी. वहीं जो लोग 'धड़क 2' को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं वे अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. दरअसल 'धड़क 2' 26 सितंबर यानी आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है. चलिए जानते हैं इसे किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

'धड़क 2' ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

'धड़क 2' ने थिएट्रिकल रिलीज के 8 हफ्तों बाद ओटीटी पर डेब्यू कर लिया है. ये फिल्म दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसे लेकर नेटफ्लिक्स ने बीते दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, “दो दुनिया, दो दिल, और बस एक एक धड़क, धड़क 2 को देखें नेटफ्लिक्स पर कल.”

'धड़क 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

1 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई 'धड़क 2', अलग-अलग कास्ट बैकग्राउंड वाले नीलेश और विधि की लव स्टोरी पर बेस्ट है. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में 22.45 करोड़ और दुनिया भर में 31.5 करोड़ की नेट कमाई की थी. इस फिल्म का अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 से क्लैश हुआ था.

'धड़क 2' के बारे में

धड़क 2 2018 की हिट ‘धड़क’ का स्प्रिचुअल सीक्वल है, जिसमें ईशान खट्टर के साथ जाह्नवी कपूर ने अभिनय की शुरुआत की थी. धड़क 2 क्रिटिक्स द्वारा सराही गई 2018 की तमिल फिल्म परियेरम पेरुमल पर आधारित है, जिसका निर्देशन मारी सेल्वराज ने किया है. जहां धड़का का निर्देशन 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसे मशहूर निर्देशक शशांक खेतान ने किया है, तो वहीं दूसरे पार्ट का निर्देशन शाज़िया इक़बाल ने किया है. दोनों ही फ़िल्मों का निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और उमेश कुमार बंसल के ज़ी स्टूडियोज़ ने किया है.

धड़क 2 में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी के अलावा ज़ाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा, विपिन शर्मा, साद बिलग्रामी, हरीश खन्ना, प्रियांक तिवारी और अनुभा फतेहपुरा ने भी अहम रोल प्ले किया है. सिद्धांत और तृप्ति स्टारर यह फिल्म पहले पिछले साल 24 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन देश में जातिवाद को दर्शाने के कारण सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और आखिरकार 16 बड़े बदलावों के बाद इसे मंजूरी दी गई थी.