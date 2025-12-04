लाफ्टर शेफ ने बदला टीआरपी का गेम, क्या छीन लेना अनुपमा के सिर का ताज, जानें टॉप 10 शोज

47वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है. इस बार रियलिटी शो लाफ्टर शेफ के सीजन 3 ने धमाका कर दिया है. शो टॉप 3 में पहुंच गया है. वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं टॉप 10 में कौनसे शोज हैं.

नंबर वन शो कौनसा?

नंबर 1 हमेशा की तरह अनुपमा ही बना हुआ है. अनुपमा सालों से नंबर वन की कुर्सी पर बना हुआ है शो 2.2 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. रुपाली गांगुली का ये शो धमाल मचा रहा है. शो में अनुपमा की नई जर्नी शुरू हुई है. अब वो ग्लैमर वर्ल्ड में अपना नाम बनाएगी.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

लाफ्टर शेफ 3 का ट्विस्ट

वहीं दूसरे नबंर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बना हुआ है. स्मृति ईरानी के इस शो को भी फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं.

तीसरे नंबर पर लाफ्टर शेफ 3 आ गया है. शो में करण कुंद्रा, तजस्वी प्रकाश, विवियन डिसेना, कृष्णा अभिषेक, देबिना बनर्जी, अली गोनी और गुरमीत चौधरी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. शो को फैंस जिस हिसाब से प्यार दे रहे हैं, अनुपमा की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है. लाफ्टर शेफ 3 को 1.9 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. अनुपमा को नंबर वन का ताज बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की जरुरत है.

चौथे नंबर पर उड़ने की आशा है और पांचवे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है. ये रिश्ता कहलाता है के हाल ही में 5000 एपिसोड पूरे हुए हैं. शो के मेकर्स ने इसका जश्न भी मनाया. इस जश्न का हिस्सा शिवांगी जोशी और मोहसिन खान भी बने.

वहीं 6ठे नंबर पर तुम से तुम तक है. तो सातवें नंबर पर वसुधा है. वहीं आठवें नंबर पर उड़ने की आशा है. नौवें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया है. शो टॉप 5 से बाहर हो गया है. दसवें नंबर पर गंगा माई की बेटियां है.