टीआरपी में इस बार फैंस को बड़ा चेंज देखने को मिला है. 49वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है और इस बार अनुपमा नंबर वन पर नहीं है. वहीं लाफ्टर शेफ भी टॉप 5 में वापस आ गया है. आइए जानते हैं इस हफ्ते टॉप 10 में कौनसे शोज हैं.

नंबर वन बना ये शो

नंबर वन पर इस बार बिग बॉस आया है. बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया और जाते जाते शो टीआरपी में नंबर वन पर आ गया. बिग बॉस ने अनुपमा की नंबर वन की कुर्सी इस बार छीन ली है.

हर बार अनुपमा नंबर वन पर रहता है. हालांकि, इस हफ्ते शो दूसरे नबंर पर है. अनुपमा में रुपाली गांगुली लीड रोल में हैं. रुपाली शो में अनुपमा के रोल में हैं. रुपाली ने अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. इन दिनों अनुपमा मुंबई में किस्मत आजमा रही हैं.

