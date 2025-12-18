TRP Rating: टीआरपी में नंबर वन बना ये शो, अनुपमा की छीनी कुर्सी, टॉप 10 में इन शोज ने बनाई जगह
टीआरपी में इस हफ्ते बड़ा हेरफेर देखने को मिला है. अनुपमा के सिर से नंबर वन का ताज छिन गया है. आइए जानते हैं टीआरपी में टॉप 10 शोज कौनसे हैं.
टीआरपी में इस बार फैंस को बड़ा चेंज देखने को मिला है. 49वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है और इस बार अनुपमा नंबर वन पर नहीं है. वहीं लाफ्टर शेफ भी टॉप 5 में वापस आ गया है. आइए जानते हैं इस हफ्ते टॉप 10 में कौनसे शोज हैं.
नंबर वन बना ये शो
नंबर वन पर इस बार बिग बॉस आया है. बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया और जाते जाते शो टीआरपी में नंबर वन पर आ गया. बिग बॉस ने अनुपमा की नंबर वन की कुर्सी इस बार छीन ली है.
हर बार अनुपमा नंबर वन पर रहता है. हालांकि, इस हफ्ते शो दूसरे नबंर पर है. अनुपमा में रुपाली गांगुली लीड रोल में हैं. रुपाली शो में अनुपमा के रोल में हैं. रुपाली ने अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. इन दिनों अनुपमा मुंबई में किस्मत आजमा रही हैं.
- तीसरे नबंर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी आ गया है. इससे पहले शो दूसरे नबंर पर था. वहीं चौथे नंबर पर अब लाफ्टर शेफ आ गया है. लाफ्टर शेफ पिछले हफ्ते टॉप 5 में नहीं था, इस बार शो ने बाजी मार ली है. लाफ्टर शेफ भी फैंस को खूब हंसा रहा है.
- पांचवें नंबर पर शो तुम से तुम तक बना हुआ है.
- छठे नंबर पर उड़ने का आशा आ गया है. ये शो पिछले हफ्ते चौथे नंबर पर था.
- सातवें नंबर पर अब शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना हुआ है. शो में पिछले प्लॉट में अब्दुल की साइकिल चोरी होने का सीक्वेस दिखाया गया था.
- आठवें नंबर पर शो गंगा माई की बेटियां है.
- वहीं नौवें नंबर पर वसुधा आ गया है. दसवें नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता आ गया है. दोनों शोज की टीआरपी डाउन हुई है.
