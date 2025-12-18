बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: मोहनलाल पर 2025 में इंवेस्ट हुए 238 करोड़, सुपरस्टार ने दिया इतना तगड़ा प्रॉफिट
2025 में मोहनलाल ने 3 फिल्में की. आइए जानते हैं मोहनलाल ने 2025 में मेकर्स को कितना प्रॉफिट दिया. सुपरस्टार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालते हैं.
सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्में देखने के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं. 2025 में एक्टर की 3 फिल्में रिलीज हुईं. वो L2: एम्पुरान, थुडारम और हृदयपूर्वम रिलीज हुई. उनकी तीनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिला. आइए जानते हैं 2025 में उन्होंने मेकर्स को कितना प्रॉफिट दिया.
कोईमोई की खबर के मुताबिक, तीनों ही फिल्मों का बजट 238 करोड़ था. मोहनलाल ने इन तीन फिल्मों से कुल 268.89 करोड़ रुपये कमाए. इससे उन्हें 30 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ. ये इंवेस्टमेंट पर लगभग 12.9% रिटर्न है. L2: एम्पुरान ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था लेकिन बजट रिकवर नहीं कर पाई थी क्योंकि फिल्म का बजट काफी हाई था. इन तीनों फिल्मों के कलेक्शन के हिसाब से मोहनलाल का इस साल का सक्सेस रेशो 66.6 परसेंट है.
आइए जानते हैं तीनों फिल्मों के बारे में.
हृदयपूर्वम
हृदयपूर्वम को IMDB पर 6.7 रेटिंग मिली है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म ने 40.12 का नेट कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 47.34 करोड़ था. फिल्म 30 करोड़ के बजट में बनी थी. इस फिल्म का प्रॉफिट 10.12 करोड़ था. वहीं रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट 33.73 परसेंट था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 76.59 करोड़ का कलेक्शन किया था.
L2: एम्पुरान
L2: एम्पुरान को IMDB पर 6.2 रेटिंग मिली है. इस फिल्म को भी आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म 180 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 106.77 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं 125.83 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म ने बजट का 59 परसेंट रिकवर किया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 268.23 करोड़ का कलेक्शन किया था.
थुडारम
इस फिल्म को IMDB पर 8.5 परसेंट रेटिंग मिली. फिल्म जियो स्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म 28 करोड़ के बजट में बनी थी और शानदार कलेक्शन किया. फिल्म ने 122 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म ने 143.96 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म ने 93.56 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. इसके अलावा फिल्म को 334.14 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट मिला. फिल्म सुपर डुपर हिट रही. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 237.76 करोड़ का कलेक्शन किया.
